El crédito fiscal que puede darte hasta $7,430 en 2026

Millones de trabajadores en Estados Unidos podrían recibir miles de dólares adicionales en reembolso al presentar sus impuestos, pero muchos aún no saben que son elegibles para este beneficio.

Para el 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC) puede otorgar hasta $7,430 dólares, dependiendo de los ingresos y número de hijos reportados, convirtiéndose en uno de los apoyos fiscales más importantes para familias de ingresos bajos y moderados.

Qué es el crédito fiscal EITC y por qué es clave

El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo está diseñado para beneficiar a trabajadores con ingresos bajos o moderados. A diferencia de otras deducciones, este beneficio puede reducir el monto de impuestos o incluso generar un reembolso.

Según el IRS, el EITC es uno de los programas más relevantes para apoyar económicamente a familias trabajadoras: “El EITC ayuda a millones de trabajadores y familias cada año”.

En términos prácticos, esto significa que una persona puede recibir dinero adicional incluso si no debe impuestos.

¿Cuánto dinero puedes recibir en 2026?

El monto del crédito depende del número de hijos y los ingresos del contribuyente reportados en la declaración.

Montos máximos estimados:

$7,430 con tres o más hijos

con tres o más hijos $6,604 con dos hijos

con dos hijos $3,995 con un hijo

con un hijo $600 sin hijos

Estos valores son establecidos anualmente por el IRS y pueden variar ligeramente según ajustes fiscales: “El monto del crédito varía según los ingresos y la composición familiar”, indica el IRS.

Quiénes califican para el EITC

Para acceder al crédito EITC, es necesario cumplir con ciertos requisitos de ingresos y residencia.

Entre los principales criterios se encuentran:

Tener ingresos bajos o moderados

Haber trabajado durante el año fiscal

Cumplir con límites de ingresos establecidos

Tener número de Seguro Social válido

De acuerdo con el Centro de Política Fiscal, millones de personas califican cada año, pero una parte importante no reclama el beneficio aun cuando son elegibles.

“Muchos contribuyentes elegibles no solicitan el crédito por desconocimiento”, advierten análisis de dicho instituto.

El error que hace que muchos pierdan este dinero

Entre los errores más comunes para no reclamar este beneficio se encuentran:

Falta de información

Errores en la declaración

No saber que califican

El IRS confirma que millones de dólares quedan sin reclamar cada año por estas razones. “Es fundamental que los contribuyentes verifiquen si califican para el EITC”, recomienda el IRS.

Por qué este crédito importa más en 2026

El contexto económico actual, con un creciente aumento en el costo de vida, ha aumentado la importancia de obtener el mayor reembolso posible de manera legal, junto con otro tipo de beneficios fiscales.

Con el incremento en el costo de vida, se han elevado los precios de rubros como:

Vivienda

Alimentos

Transporte

Para muchas familias, el EITC podría convertirse en un apoyo clave para cubrir gastos básicos y convertirse en la diferencia entre estabilidad financiera y dificultad económica.

Lo que realmente cambia para tu reembolso

El impacto de recibir el EITC no es menor. En muchos casos, puede convertir una declaración sin reembolso en un pago significativo.

Esto significa que:

Recibas dinero adicional

Aumentes el monto total de tu reembolso

Reduzcas el total de impuestos adeudados

Para trabajadores con ingresos limitados, este beneficio es uno de los más importantes del sistema fiscal estadounidense.

Preguntas frecuentes (FAQ): Crédito fiscal EITC 2026

¿Qué es el EITC?

Es un crédito fiscal para trabajadores con ingresos bajos o moderados que puede generar un reembolso incluso si no debes impuestos.

¿Cuánto dinero puedo recibir?

Hasta $7,430 dólares, dependiendo de ingresos y número de hijos.

¿Quién califica?

Personas con ingresos dentro de ciertos límites, que hayan trabajado y cumplan requisitos del IRS.

¿Es automático el crédito?

No. Debes reclamarlo al presentar tu declaración de impuestos.

¿Qué pasa si no lo reclamo?

Podrías perder la oportunidad de recibir miles de dólares en tu reembolso.

Conclusión

El Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo es uno de los beneficios fiscales más importantes en Estados Unidos, pero también uno de los más desaprovechados. A pesar de que puede representar miles de dólares para millones de trabajadores, muchos desconocen que son elegibles y no lo reclaman.

En un contexto económico donde cada ingreso cuenta, verificar si calificas para este crédito no es solo una recomendación, sino una decisión financiera clave.

Sigue leyendo:

– El dinero que podrías tener sin reclamar en EE.UU. y el proceso para recuperarlo

– Cómo saber paso a paso si el IRS ya aprobó tu reembolso en 2026

– Podrías perder tu reembolso del IRS para siempre si no lo reclamas dentro de este plazo