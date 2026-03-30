España cierra su espacio aéreo a aviones estadounidenses que participan en la guerra de Irán

El gobierno de España ordenó el cierre de su espacio aéreo para todos los vuelos de Estados Unidos que participen en la operación militar en Irán, en medio crisis bélica en Oriente Medio, que ya lleva más de un mes.

Asimismo, el país ibérico le negó el uso de sus bases militares de Rota y Morón a las aeronaves estadounidenses, además de la prohibición del paso por cielo español a las aeronaves destacadas en otros países de Europa que formen parte de esta misión, indicó el diario El País y fuentes de Defensa consultadas por EFE, que aclararon que la prohibición se limitó exclusivamente a las operaciones militares.

De acuerdo con fuentes del gestor de navegación aérea, Enaire, los vuelos comerciales mantienen su actividad habitual y no sufrieron afectaciones por esta decisión gubernamental.

Tensiones diplomáticas entre Pedro Sánchez y Trump

La negativa al uso de las bases, reguladas por un convenio bilateral, incrementó la fricción entre ambos gobiernos. El presidente Donald Trump arremetió contra las autoridades españolas en diversas ocasiones tras conocer la postura de Pedro Sánchez, y mantuvo su oposición a la intervención de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Pese a las advertencias de Trump sobre un posible embargo comercial, España rechazó el uso de sus infraestructuras para una guerra que, según Sánzhez, viola el derecho internacional.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se pronunció sobre el posible deterioro de los vínculos con Washington. El funcionario afirmó a EFE que la decisión responde a la política de no contribuir a una guerra “unilateral” ajena a la legalidad internacional.

Cuerpo subrayó que las compañías españolas operaron en Estados Unidos bajo las mismas condiciones que el resto de los países europeos. Para fortalecer la presencia comercial, el ministro anunció en la Cadena Ser la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston. Estos centros asistirán a las empresas nacionales para su establecimiento en el mercado estadounidense.

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