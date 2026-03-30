Joan Laporta sobre Messi: “No me arrepiento de su salida”

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta rompió el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del club: la salida de Lionel Messi en 2021.

En declaraciones recientes al diario El País, el mandatario azulgrana reafirmó su postura al asegurar que no se arrepiente de la decisión tomada en aquel verano, subrayando que los resultados institucionales y deportivos de los últimos años le dan la razón.

Para Laporta, la partida del astro argentino no fue solo una cuestión de límites salariales, sino el paso necesario para iniciar un relevo generacional y sanear una economía que se encontraba en estado crítico, priorizando la estabilidad del club por encima de cualquier individualidad.

Laporta explicó que, si bien el deseo inicial era construir un nuevo proyecto con Messi como mentor de los más jóvenes, las circunstancias obligaron a separar sus caminos. “Leo estaba en el final de su carrera y había que hacer un equipo nuevo”, señaló el presidente, quien destacó que gracias a ese movimiento el Barcelona logró recuperar competitividad y estructura financiera.

Homenaje, estatua y una relación distanciada

En cuanto al futuro de la relación entre el club y su máximo ídolo histórico, Laporta dejó la puerta abierta a un reencuentro institucional, asegurando que los intereses de ambos volverán a confluir en el momento adecuado. El presidente fue enfático al declarar que Messi merece un partido de despedida a la altura de su leyenda y la construcción de una estatua en las inmediaciones del estadio, un honor reservado únicamente para figuras de la talla de Ladislao Kubala y Johan Cruyff. Según el mandatario, el vínculo de Messi con el Barcelona será eterno y se definirá bajo los términos que el propio jugador prefiera una vez que decida colgar las botas.

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