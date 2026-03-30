Uruguay pierde a Joaquín Piquerez para el Mundial 2026 por una grave lesión

La selección de Uruguay recibió un golpe inesperado a pocos meses del inicio del Mundial 2026: Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y quedó descartado para la cita en Norteamérica.

El lateral izquierdo, consolidado como titular en el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, resultó lesionado durante el amistoso ante la selección de Inglaterra, disputado el viernes 27 de marzo en el estadio de Wembley, en Londres.

La situación se desencadenó cuando, a los 14 minutos del primer tiempo, Piquerez cayó al césped tras un cruce con el delantero Noni Madueke.

El futbolista mostró evidentes signos de dolor y no pudo reincorporarse, debiendo abandonar el campo en camilla mientras se cubría el rostro, una imagen que reflejó la gravedad del episodio.

Parte médico del Palmeiras

El parte médico definitivo llegó por medio de los canales oficiales del Palmeiras, club paulista al que pertenece el jugador. “Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra”, informó la institución brasileña en su comunicado.

Exames complementares realizados no domingo (29) constataram que o lateral-esquerdo Piquerez sofreu ruptura ligamentar no tornozelo direito durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, na sexta-feira (27), no Estádio de Wembley.



Nos próximos dias, o atleta será submetido a… pic.twitter.com/OtA7wGcx9v — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 30, 2026

Según el club, el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, paso necesario antes de iniciar una prolongada recuperación. “En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR)”, agrega el texto difundido.

La gravedad de la lesión fue confirmada por los estudios médicos complementarios realizados después del partido. El diagnóstico dejó sin alternativas al cuerpo técnico uruguayo: el plazo estimado de recuperación, que oscila entre cuatro y seis meses, descarta por completo la presencia de Piquerez en el Mundial 2026.

El comunicado también informó que el equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantendrá un contacto permanente con el área médica del Palmeiras para supervisar la evolución del jugador.

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