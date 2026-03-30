Los niños de “Harry Potter” tendrán un primer sueldo soñado

El anuncio de la nueva adaptación televisiva de “Harry Potter” venía generando curiosidad, pero las cifras de los salarios que rodean al elenco infantil elevaron aún más el tema.

De acuerdo con un reporte del medio “The Sun”, los tres jóvenes actores seleccionados para encarnar a Harry, Hermione y Ron recibirán 500,000 libras por la primera temporada, unos 662,772.50 dólares, un monto que supera cualquier expectativa para intérpretes que apenas llegan a la adolescencia.

El protagonista será Dominic McLaughlin, de 12 años, quien asumirá el papel de Harry. A su lado estarán Arabella Stanton, de 11 años, como Hermione Granger, y Alastair Stout, también de 12 años, interpretando a Ron Weasley. Los tres fueron escogidos entre más de 32 mil aspirantes, un proceso que tomó meses y puso a prueba a cientos de niños que buscaban un lugar en esta producción tan esperada.

Una cifra que los proyecta y un comentario que llamó la atención

El informe citado por “The Sun” detalla que cada actor recibirá el equivalente a 60,000 libras por episodio (79,549.80 dólares). Un informante del medio explicó que “este es un pago impresionante para tres niños que aún no han llegado a la adolescencia, y esto es sólo el comienzo. Si mantienen este nivel, estarán en camino de convertirse en multimillonarios antes de cumplir 18 años”.

La misma fuente agregó que “es mucho dinero para que tres niños reciban de la noche a la mañana, pero están a punto de convertirse en tres de los niños más famosos del mundo”. Las declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente entre fans que siguen de cerca cada adelanto de la producción.

El proyecto se desarrollará bajo la marca “Harry Potter”, un formato que HBO anunció inicialmente en 2023 y que llegará con siete temporadas. La primera de ellas tiene previsto su estreno para Navidad de 2026, fecha confirmada en el tráiler lanzado hace poco y que desmintió rumores de un lanzamiento en 2027.

El primer vistazo al regreso al mundo mágico

El adelanto compartido por la plataforma permite ver a Harry antes de entrar en contacto con la magia.

Las imágenes muestran su vida con los Dursley, el colegio muggle al que asiste y, finalmente, su primer encuentro con Hagrid, quien lo llevará hacia Hogwarts. También se aprecian fragmentos inéditos y pistas del conflicto central que enfrentará el protagonista, ligado a una fuerza oscura conectada con su pasado.

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