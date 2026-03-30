Confirman que el guion de la segunda temporada de “Harry Potter” se está escribiendo

La semana pasada, HBO compartió el primer tráiler de la serie de “Harry Potter” que están produciendo. En este adelanto se puede ver al elenco interpretando por primera vez a los personajes que son tan queridos para toda una generación.

Con la publicación del tráiler también se hizo oficial que esta primera temporada se estrenará en diciembre de este año, y probablemente tenga estrenos de episodios por semana, lo que quiere decir que el final de temporada llegará en 2027.

Días después del lanzamiento, el jefe de HBO, Casey Bloys, declaró a “The Times” que ya se está escribiendo el guion de la segunda temporada. Aunque no esperan que se publique una temporada al año, sí quieren que no haya pausas muy grandes que les hagan perder al público. Además, como pasó con la adaptación cinematográfica, la idea es ir viendo crecer a los niños que interpretan los tres papeles protagónicos.

“Nuestro objetivo es evitar una gran pausa, sobre todo porque los niños están creciendo. No será una temporada anual; el programa es demasiado grande y extenso. Pero… ya están escribiendo la segunda temporada”, explicó Bloys a la versión británica de “The Times”.

La primera temporada de esta serie llegará 25 años después del estreno de la primera de las películas que protagonizaron Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Lo que se ha prometido desde el inicio del proyecto, es que la serie abordará con mayor detalle la historia escrita por J.K. Rowling y cada temporada estará dedicada a uno de los siete libros.

Al igual que la primera película, esta temporada inaugural se titula “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” (“Harry Potter y la piedra filosofal”). La adaptación para televisión tiene como protagonistas a Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, junto a Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

El anuncio de la segunda temporada también se hace al mismo tiempo que HBO se anota un nuevo récord, pues este se ha convertido en el tráiler más visto en su historia. 48 horas después de su lanzamiento el 25 de marzo, el adelanto acumuló 277 millones de reproducciones.

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