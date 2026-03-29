El tráiler de la serie “Harry Potter” bate récord como el más visto en la historia de HBO

El tráiler de la serie “Harry Potter” se apuntó un récord al convertirse en el adelanto más visto en la historia de HBO, superando otros éxitos de la plataforma como “Succession” y “Euphoria”.

El tráiler se estrenó el 25 de marzo y 48 horas después de su lanzamiento acumuló 277 millones de reproducciones. El avance se ha convertido en el tráiler más visto en la historia de la compañía, superando con creces los debuts de otros pesos pesados como ‘La Casa del Dragón’ o ‘The Last of Us’ según medios especializados como Screen Rant.

Los tráilers más vistos en la historia de la plataforma fueron el avance de la tercera temporada de “Euphoria”, que acumuló cerca de 100 millones de vistas en sus primeras horas. La temporada dos de “The Last Of Us” acumuló 158 millones de reproducciones.

La serie de “Harry Potter” es una adaptación de la saga escrita por JK Rowling que fue llevada al cine en la década de los 2000 y se convirtió en una franquicia de ocho películas protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Ahora, en este nuevo proyecto, HBO promete profundizar aún más en la historia de los libros durante ocho temporadas.

La serie lleva como título inicial Harry Potter y la piedra filosofal y su primera temporada constará de ocho episodios y se prevé dedicar una temporada completa a cada uno de los libros originales.

Esta adaptación está protagonizada por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El elenco está conformado también por John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rúbeo Hagrid), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Lox Pratt (Draco Malfoy).

El primer capítulo está previsto que se estrene en Navidad de 2026. El director de HBO, Casey Bloys, dijo que no planean que haya una pausa tan amplia entre temporadas, por lo que la segunda temporada ya se está escribiendo.

“Nuestro objetivo es evitar una gran pausa, sobre todo porque los niños están creciendo”, dijo Bloys al diario The Times de Londres. “No será una temporada anual; el programa es demasiado grande y extenso. Pero… ya están escribiendo la segunda temporada”.

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