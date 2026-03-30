Mujer gana premios de $1.2 millones tras años de jugar los mismos números

Una mujer en Michigan vivió un momento inesperado al descubrir que una combinación de números que había jugado durante años finalmente la convirtió en millonaria tras un sorteo reciente.

La ganadora, una mujer de 69 años que decidió permanecer en el anonimato, acertó los seis números del sorteo Lotto 47 realizado el pasado 11 de marzo.

La combinación ganadora fue 02-16-18-19-26-42, lo que le permitió llevarse un premio mayor de $1.2 millones.

De acuerdo con autoridades de la Lotería de Michigan, las probabilidades de lograr este acierto eran de 1 en 10,737,573.

La mujer relató que reconoció de inmediato los números ganadores debido a que llevaba años jugando la misma combinación.

“He estado jugando el mismo conjunto de números de Lotto 47 durante años, así que cuando revisé los números ganadores después del sorteo, los reconocí de inmediato”, explicó.

El impacto del momento fue tal que no dudó en compartir la noticia con su esposo.

“Desperté a mi esposo y le dije: ‘Creo que acabo de ganar la lotería’”, contó. “Tomamos mi boleto y lo revisamos, y fue entonces cuando supe que realmente había ganado”.

Aunque el premio total fue de $1.2 millones, la ganadora recibió aproximadamente $832,000 después de ajustes correspondientes.

Con este dinero, ya tiene planes claros para su futuro. “Ganar este premio significa que mi esposo puede jubilarse y que podemos relajarnos y simplemente disfrutar la vida”, afirmó.

En ese mismo sorteo, la mujer fue la única persona en acertar los seis números, pero cientos de participantes también obtuvieron premios menores que oscilaron entre $5 y $5,000.

El juego Lotto 47 fue creado en 2005 y realiza sorteos dos veces por semana, los miércoles y sábados a las 7:29 p.m. hora local, ofreciendo oportunidades constantes a quienes participan de manera regular.

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