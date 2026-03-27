Hombre gana $1.2 millones en la lotería con números que heredó de su padre fallecido

Un hombre en el Reino Unido ha protagonizado una historia que parece sacada de una película: ganó aproximadamente $1.27 millones en la lotería gracias a una combinación de números que pertenecían a su padre fallecido. El caso, que ha conmovido a miles, combina azar, memoria familiar y un giro inesperado del destino.

Sean Hayes, de 56 años y residente en Witney, Oxfordshire, aseguró que su victoria en la The National Lottery no solo representa un cambio económico radical en su vida, sino también una conexión emocional profunda con su padre, James Hayes, quien falleció en 2010.

La historia comenzó hace más de una década, cuando Sean heredó algunas pertenencias de su padre tras su fallecimiento. Entre ellas había un cuaderno que contenía una serie de números que su padre solía jugar en la lotería.

Durante un tiempo, Sean continuó la tradición familiar y utilizó esos números cada semana. Sin embargo, con el paso de los años, perdió el cuaderno y dejó de jugar. Fue solo recientemente, alrededor de la Navidad, cuando lo encontró nuevamente y decidió retomar la costumbre.

Esa decisión, aparentemente simple, terminaría cambiando su vida.

“Después de que mi padre falleció, jugaba los números cada semana, pero luego perdí el cuaderno”, explicó Sean. “Lo encontré otra vez hace poco y decidí empezar a jugarlos de nuevo, y así fue como gané”.

Para Sean, no se trata solo de una victoria económica, sino de una experiencia que le permite sentir la presencia de su padre de una manera inesperada.

“Pensar que mi padre eligió estos números hace tantos años, antes de morir, es simplemente increíble”, dijo.

El momento en que descubrió el premio

La noche en que se enteró de su triunfo fue igual de memorable. Sean se encontraba en un pub junto a su esposa Sara, disfrutando de una cita tranquila, cuando decidió revisar los resultados.

Al darse cuenta de que los números coincidían, la incredulidad lo invadió. Sin embargo, confirmar la noticia no fue sencillo.

“El lugar tenía muy mala señal porque es un edificio antiguo de los Cotswolds”, relató. “Tuve que moverme desesperadamente por el pub para conseguir cobertura y poder llamar”.

Finalmente, logró comunicarse con la organización de la lotería, donde le confirmaron que había ganado cerca de $1.27 millones. La reacción fue inmediata: sorpresa, emoción y celebración.

“Fue absolutamente increíble, un momento que nunca olvidaré”, recordó. “Esa noche tomamos algunas copas extra para celebrar”.

Más que dinero: una conexión emocional

Aunque ganar la lotería suele asociarse con lujo y grandes cambios de estilo de vida, en este caso el significado va mucho más allá del dinero.

Sean ha descrito su premio como una forma de mantener viva la memoria de su padre. Para él, la victoria tiene un valor simbólico que supera lo material.

“Es una conexión realmente bonita con la memoria de mi padre”, afirmó.

En cuanto al uso del dinero, Sean tiene objetivos claros y realistas. Tras años viviendo en alquiler, su prioridad es comprar una casa propia junto a su esposa.

“Poder comprar nuestra propia casa después de tantos años alquilando será algo maravilloso”, dijo. “Nos encantaría un lugar con jardín”.

“Estoy muy agradecido con mi padre por haber elegido estos números. Este dinero realmente hará una diferencia en nuestras vidas”, concluyó.

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