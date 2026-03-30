Selena Gómez revela cómo afronta los episodios maníacos tras diagnóstico de trastorno bipolar

Selena Gómez se sinceró sobre varios aspectos de su vida tras su diagnóstico de trastorno bipolar y reveló la manera en la que afronta los episodios maníacos que pueden producirse con la enfermedad.

En un episodio reciente del podcast “Friends Keep Secrets”, Gómez habló sobre su diagnóstico junto con su esposo, el músico Benny Blanco.

Blanco le preguntó si sabía que padecía esa condición antes de ser diagnosticada. La dueña de Rare Beauty dijo que la diagnosticaron erróneamente. “Sabía que algo andaba mal, pero creo que me diagnosticaron erróneamente. Creo que la gente simplemente lo daba por sentado, y probé con varios terapeutas”.

Selena Gómez aseguró que todo este proceso es “complicado”. “En realidad es muy difícil cuando hablamos de estas cosas, y para mí es difícil decir: ‘Ve a terapia’. Todo es tan… complicado”, dijo.

La actriz y empresaria consultó con diferentes especialistas y no se rindió hasta que fue diagnosticada adecuadamente. “Estoy muy agradecida de haber ido a cuatro centros de rehabilitación diferentes porque todo me ayudó a comprenderlo”, dijo.

Durante la charla, su esposo comentó que Gomez experimenta episodios maníacos sin darse cuenta. En ese sentido, Gomez aseguró que no se avergüenza de sus episodios de manía.

“Me enorgullece decir que también tengo momentos de manía. No me avergüenzo en absoluto, porque puedo detectarlos con mayor rapidez”, afirmó.

Gómez habló sobre cómo ir a terapia la ayudó a entender mucho de su comportamiento y sus episodios de depresión y ansiedad.

“La hipocresía de avergonzar a la gente por ir a terapia, o de que no la entiendan, radica en que simplemente no es para ellos. Pero en mi caso, finalmente me permitió decir: ‘Ah, por eso manejé las cosas como lo hice. Por eso todos los demás pudieron superarlo rápidamente y yo no’”, dijo. “Actuaba por miedo, actuaba por amor, actuaba por pasión; todo era inconsistente. Era una locura”.

Gómez, cofundadora de la publicación sobre salud mental Wondermind, reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2020. “Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental… McClean, hablé de ello después de pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar”, contó Gómez en una conversación con Cyrus emitida por Instagram.

Además de su diagnóstico de bipolaridad, Selena Gomez fue diagnosticada con lupus, lo que la obligó a someterse a un trasplante de riñón en 2016.

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