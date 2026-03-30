Trump afirmó que no le importa que Cuba reciba petróleo de Rusia: “Tienen que sobrevivir”

El presidente Donald Trump confirmó que el gobierno no impedirá el arribo de un petrolero proveniente de Rusia a territorio cubano, y restó importancia al hecho de que la isla reciba este suministro energético, a pesar de las sanciones vigentes.

“¡Tienen que sobrevivir! (…) No tengo ningún problema”, declaró el mandatario, quien también detalló su visión sobre la necesidad de este alivio en el cerco energético que su propio gobierno impuso. “No me molesta (…) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”.

Asimismo, el mandatario añadió que “prefiere” esta tregua debido a que “la gente necesita calefacción y aire acondicionado y todas las demás cosas que uno requiere”.

Detalles del buque y la crisis en la isla

Según The New York Times, el buque involucrado es el Anatoly Kolodkin, una embarcación que navega bajo bandera rusa y cuenta con sanciones previas tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. El tanquero se localizó a menos de 24 kilómetros de la costa y su entrada a aguas cubanas ocurrió este domingo, con previsión de atraque para el martes.

El régimen ruso justificó el envío de crudo por motivos humanitarios para buscar mitigar la parálisis económica y los apagones constantes en Cuba. Actualmente, la isla requiere 100,000 barriles diarios para funcionar, pero su producción nacional solo cubre 40,000 barriles.

Washington mantuvo desde enero un corte en el flujo de petróleo importado hacia Cuba, estrategia que tuvo como fin presionar al Gobierno cubano para iniciar reformas económicas. Aunque Trump firmó una orden el 29 de enero para castigar con aranceles a proveedores de crudo a la isla, el Ejecutivo autorizó este movimiento específico tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sigue leyendo:

– Nydia Velázquez presenta resolución para que EE.UU. no intervenga militarmente en Cuba sin autorización del Congreso

– Cuba se prepara ante posible agresión de EE.UU., afirma viceministro

– Jefe del Comando Sur niega preparativos para tomar Cuba