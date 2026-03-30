Trump amenaza con atacar la isla de Kharg en Irán: por qué es clave para el petróleo del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar la isla de Kharg, uno de los principales centros petroleros de Irán, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. Expertos consideran la advertencia de alto riesgo para la estabilidad energética y el suministro de agua en la región.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump señaló que, si no se alcanza pronto un acuerdo y no se reabre el estrecho de Ormuz, Estados Unidos podría “hacer estallar y aniquilar” objetivos clave en Irán, incluyendo la isla, además de centrales eléctricas, pozos petroleros y posibles plantas desalinizadoras.

Kharg es un punto estratégico para las exportaciones de crudo iraní y su eventual destrucción podría afectar de forma directa el flujo de petróleo en el Golfo Pérsico, por donde transita una parte importante del suministro mundial, publicó Associated Press.

Analistas citados por la agencia de noticias advierten que el mayor riesgo no se limita al impacto sobre Irán, sino a la posible respuesta de Teherán. En ese escenario, infraestructuras críticas en países del Golfo, como las plantas desalinizadoras, quedarían expuestas a ataques.

Estas instalaciones son esenciales para el abastecimiento de agua en la región porque ciudades como Dubái, Abu Dabi o Doha dependen de ellas para sostener a millones de personas. En países como Kuwait, cerca del 90 % del agua potable proviene de la desalinización.

Expertos en seguridad hídrica alertan que estas plantas, ubicadas en zonas costeras, son vulnerables a misiles o drones, y que cualquier daño podría provocar interrupciones severas en el suministro.

“Atacar instalaciones de agua indispensables para la población civil puede constituir un crimen de guerra”, advirtió Niku Jafarnia, de Human Rights Watch.

Aunque Irán depende menos de estas plantas, enfrenta una crisis de agua tras años de sequía. Reportes indican que los embalses que abastecen a Teherán están por debajo del 10% de su capacidad, lo que agrava el escenario en caso de nuevos ataques.

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