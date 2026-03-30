Trump amenaza con atacar masivamente la infraestructura de Irán si fracasan las conversaciones de paz

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa contra Teherán este lunes en la que aseguró que EE.UU. protagonizará un ataque masivo contra las instalaciones eléctricas y petroleras del país persa si no prosperan las conversaciones de paz con el nuevo régimen iraní.

A través de su plataforma de Truth Social, el mandatario afirmó además que “se han logrado grandes avances” en la negociación con el nuevo régimen iraní “para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán”; sin embargo, no dio mayores detalles al respecto.

“Si por cualquier motivo no se llega pronto a un acuerdo, al que probablemente llegaremos, y si el estrecho de Ormuz no se ‘abre al tráfico’ de inmediato, concluiremos nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos ‘tocado’, a propósito”, señaló Trump.

De acuerdo el líder republicano, esta acción funcionaría como represalia por los soldados estadounidenses fallecidos durante los 47 años del antiguo sistema iraní.

Estado de las negociaciones actuales con Irán

Pese a las amenazas, Trump afirmó la existencia de “conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable”. Agregó que hay avances para finalizar las operaciones militares en la zona. Por su parte, Irán negó diálogos directos y solo reconoció el intercambio de mensajes por medio de intermediarios como Pakistán.

El ultimátum para el desbloqueo del Estrecho de Ormuz tiene como fecha límite el 6 de abril. En tal sentido, la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio aumentó a 50,000 efectivos.

De acuerdo con información del diario The Wall Street Journal, se sugiere que el Pentágono evalúa una posible incursión terrestre. Entre las opciones estratégicas figura la toma de la isla de Jarg, centro que concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán. Asimismo, la administración Trump contemplaría una operación militar para la extracción del uranio enriquecido del país.

Sigue leyendo:

– EE.UU. eleva a más de 50,000 sus tropas en Medio Oriente mientras evalúa una posible operación en Irán

– Trump aseguró que Irán permitirá paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz

– Pakistán será sede de conversaciones entre EE.UU. e Irán en medio de la guerra