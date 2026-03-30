Trump habló con la familia de estudiante neoyorquina tiroteada por un migrante en Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó con la familia de Sheridan Gorman, la estudiante tiroteada en Chicago el pasado 19 de marzo por un migrante indocumentado, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca a Fox News.

De acuerdo con la fuente, el mandatario contactó a los familiares de la joven de 18 años, aunque no se ofrecieron detalles sobre el contenido de la llamada.

Gorman, originaria de Nueva York, murió alrededor de la 1:06 de la madrugada mientras se encontraba con amigos cerca de un muelle en el barrio de Rogers Park, al norte de Chicago.

Cursaba su primer año en la Universidad Loyola y, según reportes, estaba a pocos meses de culminarlo.

Las autoridades acusan a José Medina, un migrante venezolano de entre 25 y 26 años, de haber disparado contra la estudiante. El hombre enfrenta cargos por homicidio en primer grado, intento de homicidio y otros delitos relacionados con armas de fuego.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Medina fue detenido por la Patrulla Fronteriza en mayo de 2023 y posteriormente liberado en territorio estadounidense bajo la administración de Joe Biden.

En una conferencia de prensa, la portavoz Karoline Leavitt criticó la cobertura mediática del crimen y acusó a legisladores demócratas de obstaculizar medidas para expulsar a personas consideradas peligrosas.

Aseguró que el Ejecutivo mantiene su enfoque en la deportación de extranjeros que cometen delitos.

Durante una vigilia realizada el fin de semana en Yorktown Heights, la madre de la víctima, Jessica Gorman, pidió justicia. “Estoy furiosa. Tengo el corazón completamente destrozado, y vamos a luchar por la justicia para nuestra querida Sheridan”, afirmó.

En el proceso judicial, la defensa de Medina solicitó que el acusado permanezca bajo custodia por razones de seguridad, ante el temor de que pueda ser detenido por autoridades migratorias si es liberado.

También argumentaron que el hombre presenta problemas de salud, incluyendo epilepsia y dificultades cognitivas derivadas de una herida de bala en la cabeza sufrida en su infancia.

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