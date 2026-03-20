Mataron a alumna de Nueva York: baleada caminando con amigos en su universidad en Chicago

Sheridan Gorman, joven de 18 años oriunda de Yorktown Heights (Westchester, NY), murió ayer baleada mientras caminaba con unos amigos cerca de una playa próxima a la Universidad Loyola en Chicago.

La universidad confirmó que la joven era estudiante de esa institución. La policía informó que la víctima se encontraba con un grupo de amigos en Tobey Prinz Beach cuando un sospechoso se les acercó a pie, sacó un arma y abrió fuego en dirección al grupo alrededor de la 1:30 a.m. del jueves, reportó NBC News.

Gorman recibió un disparo en la cabeza y fue declarada muerta en el lugar de los hechos. No se reportaron otras personas heridas. No está claro el motivo del crimen, pero las autoridades señalaron que la joven no era el objetivo del pistolero, quien no ha sido detenido, destacó ABC News.

“Resulta verdaderamente trágico ver una vida -especialmente una vida tan luminosa- truncada de manera tan prematura y sin sentido”, declaró Ed Lachterman, ex concejal y Supervisor municipal de Yorktown. “Es una pérdida inmensa; mi corazón está con la familia”.

En un comunicado, el presidente de la universidad escribió: “Ésta es una pérdida trágica, y nuestros corazones están con la familia de Sheridan, sus seres queridos y todos aquellos que la conocieron. Mantenemos un contacto estrecho con las autoridades policiales mientras investigan y trabajan para esclarecer todas las circunstancias de esta tragedia”.

Gorman era estudiante de 1er año en la Quinlan School of Business de Loyola y participaba activamente en grupos religiosos del campus, incluidos Cru y diversas organizaciones de estudio bíblico. Se graduó el año pasado de la Escuela Secundaria Yorktown (Yorktown High School); y su madre es miembro activo del Yorktown Athletic Club, una organización de apoyo a los deportes juveniles.

En septiembre de 2025 Ernest W. Heinz, actor secundario de cine y TV que trabajó en la famosa serie de HBO “Los Soprano”, fue acusado de intento de homicidio por supuestamente dispararle a una mujer hispana en la cara durante un incidente de furia al volante cerca de la Universidad Stockton en Nueva Jersey. El tiroteo ocurrió fuera del campus, pero provocó el cierre de la universidad.

En 2019 la estudiante Tessa Majors (18) fue fatalmente acuchillada por tres menores de edad en un intento de robo cerca de su universidad Barnard College, en el Alto Manhattan (NYC). Siendo los tres detenidos negros y la víctima blanca, el caso desató manifestaciones supremacistas.