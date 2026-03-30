Varios famosos se reunieron en LA para ver a Paul McCartney

El sábado por la noche, el histórico Fonda Theatre recibió a un público inesperadamente brillante. Entre los asistentes que se acomodaron en la sala para escuchar a Paul McCartney aparecieron nombres de peso como Stevie Nicks, Taylor Swift, Margot Robbie, Billie Eilish y Ringo Starr. Todos compartieron el entusiasmo de ver al ex Beatle en un escenario pequeño, con un ambiente que se siente imposible de replicar en grandes estadios.

La audiencia había entregado sus teléfonos antes de entrar, un detalle que volvió la experiencia más íntima y, al mismo tiempo, dejó todo en manos de la memoria colectiva. McCartney aprovechó ese clima cálido para centrarse en la música y dejar de lado cualquier otra discusión, salvo por un breve comentario burlón sobre los pasos de baile del presidente Donald Trump, que provocó abucheos inmediatos en la sala.

Clásicos que siguen tocando fibras

A lo largo de dos horas, el músico recorrió algunos de los momentos más queridos de su trayectoria. La noche tomó un tono contemplativo cuando interpretó “Blackbird”, una de sus composiciones acústicas más emblemáticas y creada en medio del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

La inspiración llegó de los Little Rock Nine, algo que McCartney ha contado en varias ocasiones, y que volvió especialmente emotivo ese instante.

La lista de canciones avanzó con piezas de los Beatles como “Help!”, “Something” y “I’ve Just Seen a Face”, mezcladas con éxitos de “Wings”, entre ellos “Band on the Run” y “Let Me Roll It”. Dejó por fuera títulos más cargados de mensaje político, como “Revolution” y “Pipes of Peace”, enfocándose en la conexión emocional y no en el discurso.

Un público entregado y un anuncio importante

La sala también reunió a figuras del cine y la televisión. Steve Carell, Laura Dern y Dakota Johnson fueron algunos de los que no ocultaron su emoción mientras McCartney interpretaba “Hey Jude” y “Let It Be”, dos momentos que terminaron en un coro colectivo.

Antes de despedirse, Paul McCartney recordó que su próximo proyecto de estudio ya tiene fecha. La semana pasada anunció “The Boys of Dungeon Lane”, su álbum número 19, previsto para mayo, un lanzamiento que sus seguidores ya esperan con expectativa.

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