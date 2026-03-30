Violenta riña entre fans de Atlas y Chivas desató caos en el BMO Stadium de Los Ángeles [VIDEO]

El pasado domingo fue una jornada donde la violencia se apoderó del fútbol y acaparó la atención. En el encuentro amistoso entre Atlas y Chivas del Guadalajara, un grupo de fans protagonizó una violenta riña en el BMO Stadium de Los Ángeles.

El incidente ocurrió minutos antes del inicio del partido, en los pasillos del recinto, justo en la zona donde se ubican los locales de comida y bebida. Las imágenes se han vuelto virales en redes sociales y están dando la vuelta al mundo.

Varios ángulos de distintos videos grabados por hinchas muestran cómo los fanáticos se fueron a los golpes a pesar del despliegue de seguridad que tenían custodiando las zonas.

¡EL CLÁSICO TAPATÍO SE FUE A LOS GOLPES!



Decenas de aficionados de Atlas y Chivas provocaron una pelea campal en BMO Stadium de Los Ángeles 😰 pic.twitter.com/CV6KBJYqSV — Futbol Picante (@futpicante) March 30, 2026

A massive fight broke out at BMO Stadium in Los Angeles between Chivas fans and Atlas fans shortly before tonight’s friendly. 🤯🥊🇺🇸



pic.twitter.com/XRZ37HECf9 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 30, 2026

Uno de los clips muestra a un hombre con una playera roja siendo agredido brutalmente con patadas y golpeado repetidamente mientras trataba de arrastrarse.

Otro vídeo, filmado desde arriba del caos, reveló que casi una docena de personas, algunas sin camisa, se lanzaban objetos. De momento se desconoce cuál pudo haber sido el origen de la pelea.

Violencia en los estadios de Estados Unidos

Horas antes, en el North West Stadium de Maryland, durante el amistoso entre Colombia y Francia, un sector de la grada ocupado por seguidores del conjunto sudamericano protagonizó una fuerte pelea que obligó a la intervención inmediata de la seguridad.

Diferentes videos se volvieron tendencia en la noche del domingo. En ellos, se ve cómo los fans intercambian golpes y desatan el caos a su paso mientras el encuentro transcurría cerca del minuto 27.

¡TRIFULCA EN LA GRADAS!



Aficionados de Colombia se enfrentaron en la tribuna del estadio North West, de Washington D.C.



¡Tranquilos, muchachos! #FutboleroGol pic.twitter.com/sBznzadI4q — Gol Caracol (@GolCaracol) March 29, 2026

Hace algunos días, también en Los Ángeles hubo otra riña entre fans dentro de un estadio. Aunque en esta ocasión fue en el ‘Opening Day’ de la MLB el pasado jueves en el duelo entre los Dodgers y Arizona Diamondbacks.

Dos mujeres y dos hombres fueron captados enfrentándose en las gradas del ahora llamado Uniqlo Field. El grupo forcejea, se jala del cabello y lanza golpes en medio del caos.

Durante la trifulca, uno de los hombres pierde el equilibrio y cae hacia atrás, golpeándose contra una barandilla metálica. No obstante, a juzgar por las imágenes, no hubo lesiones de gravedad.

El conflicto estalló en las secciones de bajo costo del estadio, específicamente en la zona 309. Los fans involucrados en la violenta pelea lucían jerseys blancos de los Dodgers.



Sigue leyendo:

· Fan muere durante reapertura del Estadio Azteca en el México vs. Portugal

· Mujeres protagonizaron viral pelea en el Dodger Stadium en el ‘Opening Day’ [VIDEO]

· Trifulca entre aficionados colombianos empaña el amistoso ante Francia (Video)