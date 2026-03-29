Fan muere durante reapertura del Estadio Azteca en el México vs. Portugal

Lo que debía ser una fiesta del fútbol, la reapertura del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, tras su remodelación, terminó en tragedia debido a la muerte de un fan en la zona de palcos del recinto.

De acuerdo con reportes del periodista Edgardo Avelar, el hecho ocurrió antes del inicio del duelo amistoso entre México y Portugal. El hincha intentó bajar del segundo al primer nivel en la parte externa de los palcos y terminó cayendo a la planta baja.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que el fanático estaba en estado de ebriedad y habría perdido el equilibrio. La altura de la caída fue de aproximadamente 130 pies (40 metros).

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/dyUZIndjdQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

El accidente se dio específicamente en la zona de palcos número 51. Tras el hecho, efectivos de la Policía Auxiliar de la CDMX y servicios médicos del Estadio Banorte llegaron para auxiliar y hacer las primeras valoraciones del estado de la víctima, quien ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades cubrieron el cadáver del fan con una lona gris y lo sacaron del recinto deportivo en una ambulancia. Minutos después, se dio inicio al partido amistoso entre México y Portugal.

Al final del procedimiento y según el reporte de Avelar, la víctima aparentemente respondía al nombre Adrián y tenía 27 años.

Ahora, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación debido al fallecimiento de este fan en pleno evento deportivo. La justicia solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir los hechos.

Asimismo, el cadáver será sometido a los respectivos exámenes de rigor para confirmar la causa de la muerte y las condiciones físicas de la persona al momento de la caída.

El encuentro fue una antesala del debut de México en el Mundial 2026 con el partido inaugural. También sirvió para reabrir las puertas del antiguo Estadio Azteca, que se sometió a más de 20 meses de remodelación.



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