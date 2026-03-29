Trifulca entre aficionados colombianos empaña el amistoso ante Francia (Video)

Lo que debía ser una fiesta en el North West Stadium, se vio empañado por graves actos de intolerancia en las tribunas. Durante el desarrollo del encuentro amistoso entre las selecciones de Colombia y Francia, un sector de la grada ocupado por seguidores del conjunto sudamericano protagonizó una fuerte pelea que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad locales.

Los incidentes, captados en múltiples videos que se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, mostraron escenas de intercambios de golpes y caos que desviaron por completo la atención de lo que sucedía en el terreno de juego al minuto 27 del mismo.

La pasión mal entendida se desbordó en la capital de los Estados Unidos mientras el equipo nacional colombiano medía fuerzas ante la actual subcampeona del mundo.

¡TRIFULCA EN LA GRADAS!



Aficionados de Colombia se enfrentaron en la tribuna del estadio North West, de Washington D.C.



¡Tranquilos, muchachos! #FutboleroGol pic.twitter.com/sBznzadI4q — Gol Caracol (@GolCaracol) March 29, 2026

Tras los lamentables hechos registrados en la grada, el personal de seguridad del recinto y las autoridades de Washington D.C. actuaron con celeridad para controlar el foco de violencia y retirar a los alborotadores de las instalaciones.

En lo estrictamente deportivo, el encuentro terminó con una contundente victoria 3-1 para Francia, con doblete de Doué y un gol de Marcus Thuram. A pesar del masivo apoyo de miles de aficionados que tiñeron de amarillo las gradas en Maryland, la superioridad gala fue evidente desde la primera media hora de juego, dejando un ambiente de incertidumbre en el entorno del seleccionado nacional a escasos tres meses del inicio de la cita mundialista en Norteamérica.

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