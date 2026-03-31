4 arrestos federales: supuesta corrupción salpica al Concejo Municipal de Nueva York, aliada de gobernadora y refugios para migrantes

Cuatro personas han sido arrestadas por las autoridades federales en relación con una investigación sobre una organización sin fines de lucro de Brooklyn que recibió lucrativos contratos municipales para abrir refugios para personas sin hogar y solicitantes de asilo en la ciudad de Nueva York.

Según Associated Press, citando una persona familiarizada con la investigación y una orden de registro, también se está examinando si la concejal municipal Farah Louis y su hermana Debbie Louis -asistente de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul- aceptaron sobornos o comisiones ilegales relacionados con la asignación de fondos municipales a BHRAGS Home Care Corp, una organización sin fines de lucro.

Debbie Louis ha sido puesta en licencia administrativa, informó la oficina de la gobernadora, pero ella y su hermana no figuraban entre las personas arrestadas este martes. Entre los detenidos sí están el presidente de BHRAGS, Jean Ronald Tirelus, y su director ejecutivo, Roberto Samedy. Además Edouardo St. Fort, un sargento retirado de la policía de la ciudad de Nueva York que dirigía una empresa de seguridad vinculada a BHRAGS, se encuentra bajo custodia en Massachusetts, según muestran los registros. Un cuarto proveedor, Miguel Jorge, también ha sido apresado.

Los cuatro fueron mencionados en la orden de registro -firmada el 19 de marzo-, la cual solicitaba información y comunicaciones entre BHRAGS y las hermanas Louis. La organización BHRAGS Home Care Corp. ha recibido alrededor de $200 millones de dólares en contratos municipales para operar refugios para personas sin hogar desde 2022, incluidas algunas instalaciones de emergencia que se abrieron en respuesta a la afluencia de migrantes.

Según la orden de registro, los fiscales buscan determinar si las hermanas Louis y un tercer individuo, Edu Hermelyn, recibieron beneficios a cambio de acciones realizadas en nombre de BHRAGS. Hermelyn es el esposo de la asambleísta estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn, quien preside el Partido Demócrata de Brooklyn.

St. Fort fue imputado bajo cargos de conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos, soborno relacionado con programas que reciben fondos federales y violación de una ley que prohíbe los viajes interestatales con fines de actividades ilícitas.

Una empresa de protección dirigida por St. Fort, Fort NYC Security, trabajó como subcontratista para BHRAGS. Desde 2023 la ciudad ha acordado pagar más de $7 millones de dólares a Fort NYC Security para que preste servicios en los refugios para personas sin hogar. Los registros de la Oficina del Contralor de la ciudad revelan que cinco de los seis contratos adjudicados a Fort NYC Security se otorgaron con carácter de emergencia, lo que significa que la ciudad no tuvo que convocar licitaciones ni adjudicarlos al postor responsable que presentara la oferta más baja.

Un portavoz del Concejo Municipal declaró que el órgano legislativo “se toma con extrema seriedad cualquier posible conducta indebida”. “Los neoyorquinos merecen tener confianza en su gobierno”, afirmó. “Es fundamental que la investigación federal proceda de manera justa y expedita para lograr la resolución de este asunto”.

Un portavoz de la Fiscalía Federal en Brooklyn declinó hacer comentarios. La existencia de una orden de registro no indica necesariamente que los fiscales tengan previsto presentar cargos penales, sino únicamente que los investigadores lograron convencer a un juez magistrado de que les permitiera profundizar en la pesquisa e incautar pruebas.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.