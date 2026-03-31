5 alimentos clave para eliminar parásitos y desinflamar tu abdomen

Incluir en la dieta diaria alimentos como el ajo, la semilla de papaya, las semillas de calabaza, las especias ricas en polifenoles y el jengibre puede ser una excelente estrategia nutricional para combatir y reducir la carga de parásitos intestinales, tales como helmintos (gusanos) y protozoos.

Los parásitos intestinales infectan a aproximadamente dos mil millones de personas en todo el mundo, según estudios recientes publicados en Biomolecules. Desde la antigüedad, el uso de plantas medicinales y alimentos específicos ha demostrado ser eficaz en tratamientos antiparasitarios.

La investigación indica que se han utilizado tradicionalmente durante siglos y, en su mayoría, son seguros (y en los casos que no lo son, su toxicidad está bien documentada).

Es fundamental destacar que, aunque existen estudios científicos que respaldan las propiedades de estos alimentos para mejorar la salud intestinal, estos no sustituyen los medicamentos antiparasitarios farmacológicos (como el albendazol o mebendazol). Son, en cambio, aliados poderosos para fortalecer el terreno biológico.

Señales de alerta: ¿Cómo detectar una infección parasitaria?

Diagnosticar una infección por parásitos puede ser un verdadero reto, ya que sus señales suelen camuflarse con otras condiciones crónicas, según la plataforma científica Rupa Health Sin embargo, nuestro cuerpo es sabio y emite alertas específicas:

Malestar gastrointestinal: es una de las señales más frecuentes. Los síntomas varían desde diarrea o estreñimiento , hasta distensión abdominal , gases excesivos y dolor abdominal recurrente.

es una de las señales más frecuentes. Los síntomas varían desde o , hasta , gases excesivos y dolor abdominal recurrente. Agotamiento y falta de energía: el agotamiento crónico puede ser una señal de que los parásitos alojados en tu organismo están robando tus nutrientes .

el puede ser una señal de que los parásitos alojados en tu organismo están . Pérdida de peso inexplicable: perder peso sin haber iniciado una dieta o rutina de ejercicio podría indicar que los parásitos consumen la energía de tus alimentos antes de que tú puedas aprovecharlos.

perder peso sin haber iniciado una dieta o rutina de ejercicio podría indicar que los parásitos consumen la energía de tus alimentos antes de que tú puedas aprovecharlos. Manifestaciones en la piel: cuando los parásitos atacan el sistema inmunitario, suelen manifestarse a través de erupciones cutáneas, eccemas, urticaria o picazón crónica sin causa aparente.

Otros síntomas característicos incluyen náuseas, vómitos, picazón rectal (muy común en niños) y dolores musculares similares a una gripe persistente.

5 alimentos clave para eliminar parásitos de forma natural

1. Ajo

El ajo tiene la capacidad de matar una variedad de microorganismos y ha sido usado para prevenir infecciones. Crédito: Shutterstock

El ajo es un alimento valorado desde la antigüedad por sus propiedades antimicrobianas. Su eficacia frente a parásitos se debe a compuestos como la alicina y otros derivados organosulfurados, destaca una revisión publicada por Frontiers.

Recomendación: consumir 1-2 dientes crudos al día (picados o machacados para liberar la alicina) o utilizar extractos estandarizados bajo supervisión médica.

2. Semillas de calabaza

También conocidas como pepitas, son ricas en cucurbitacina, un compuesto activo que tiene la capacidad de paralizar los gusanos intestinales, facilitando su expulsión natural del organismo.

Dosis sugerida: entre 30–60 gramos de semillas crudas al día, molidas o trituradas, durante un periodo de 3 a 7 días. Es vital acompañarlas con fibra y abundante agua.

3. Papaya y sus semillas

Las semillas de papaya tienen efectos antiinflamatorios “que harán una gran diferencia en tu salud gastrointestinal”. Crédito: Shutterstock

Esta fruta tropical es un desparasitante natural por excelencia. Gracias a enzimas proteolíticas como la papaína y la carpaína, es altamente efectiva frente a helmintos y protozoos, según un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de EE.UU.

Cómo consumirla: mezcla 1–2 cucharadas de semillas de papaya trituradas con miel o en jugo, una vez al día durante 3 a 5 días, manteniendo una hidratación óptima.

4. Especias ricas en polifenoles (Cúrcuma, clavo y canela)

Las especias y raíces ricas en antioxidantes ayuda a aliviar la inflamación causada por los parásitos y aliviar los dolores. Crédito: Shutterstock

Estos ingredientes poseen propiedades antiinflamatorias y antiparasitarias comprobadas en modelos de laboratorio:

Cúrcuma: su principio activo, la curcumina , reduce la inflamación intestinal y el estrés oxidativo , preservando la integridad de la barrera intestinal .

su principio activo, la , reduce la y el , preservando la integridad de la . Clavo de olor: es rico en eugenol , un compuesto con potentes efectos antimicrobianos que afecta directamente a ciertos parásitos.

es rico en , un compuesto con potentes efectos que afecta directamente a ciertos parásitos. Canela y pimienta negra: actúan como promotores de una buena digestión y poseen efectos antimicrobianos moderados.

5. Jengibre

El jengibre es un antiinflamatorio natural. Crédito: Pixabay

Contiene gingerol, el cual aporta efectos antimicrobianos y digestivos. Su capacidad para disminuir las náuseas y mejorar el tránsito intestinal es clave para la eliminación de desechos y microorganismos no deseados.

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