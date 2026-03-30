Desparasitación natural: remedio casero de 21 días para combatir la inflamación

La inflamación y la pesadez abdominal pueden ser síntomas no solo de una mala digestión, sino de parásitos que habitan en el organismo. El médico y especialista en medicina regenerativa, Carlos Álvarez, compartió recientemente una receta de un remedio desparasitante elaborado exclusivamente con ingredientes naturales.

Se trata de una combinación de alimentos comprobados por la ciencia con propiedades fúngicas y antimicóticas, diseñada en una bebida para tomar a lo largo de 21 días continuos. Es importante recordar que este endocrino, cardiólogo y especialista en medicina celular es partidario de una dieta libre de alimentos ultraprocesados, lácteos y, fundamentalmente, harinas refinadas.

Con este remedio, basado mayoritariamente en alimentos funcionales y mínimamente procesados, se estima que las personas pueden mejorar las funciones del cuerpo sin caer en un déficit nutricional.

Más allá de las tendencias que apuntan a una desparasitación preventiva, los médicos tradicionales recomiendan realizar este proceso al menos dos veces al año con productos farmacéuticos probados. Cabe destacar que esta receta no sustituye un tratamiento médico, a menos que sea supervisado por un naturópata o especialista en medicina funcional de acuerdo a sus condiciones de salud.

Propiedades desparasitantes de los ingredientes

Alimentos funcionales clave para un detox natural: la combinación estratégica de ajol, semillas de calabaza y jengibre fresco ayuda a paralizar y eliminar parásitos, restaurando la salud de tu microbiota intestinal. Crédito: Shutterstock

Este remedio tiene ingredientes sencillos, pero llenos de compuestos que permiten eliminar los parásitos de manera natural. Por ejemplo, las semillas de papaya son ricas en bencil isotiocianato (BITC), un componente efectivo para romper la cutícula de parásitos como Ascaris y Giardia. Por su parte, las semillas de calabaza poseen altos niveles de cucurbitina, un aminoácido que paraliza los parásitos intestinales, facilitando su expulsión del organismo.

Otros ingredientes fundamentales, como el ajo crudo, actúan como un potente desparasitante natural utilizado desde la Antigua Roma. La evidencia científica indica que el ajo crudo, gracias a la alicina, muestra actividad contra Trypanosoma y otros protozoos en estudios in vitro. De la misma familia, la cebolla morada cruda inhibe bacterias como E. coli y S. aureus, destacando por tener un mayor diámetro de inhibición frente a otras variedades y aportando quercetina con un alto potencial antiparasitario.

El aceite de coco y el coco crudo son ingredientes clave para la desparasitación natural, con resultados efectivos en la reducción de Cryptosporidium (confirmado por histopatología en modelos de laboratorio), lo que los posiciona como una terapia natural prometedora. Asimismo, la remolacha es otro ingrediente muy utilizado en batidos funcionales, no solo por su perfil nutricional, sino por sus biocompuestos que ayudan a reducir la parasitemia de Plasmodium berghei, según estudios realizados en animales.

Hierbas como el orégano crudo se han empleado como desparasitantes naturales desde la antigüedad, y su tendencia de uso se ha incrementado en los últimos años. Esto no es de extrañar, ya que pruebas realizadas con aceite esencial de orégano comprobaron que inhibe patógenos como Eimeria y Blastocystis en humanos. Mientras tanto, el tomillo crudo tiene la capacidad de eliminar parásitos como Giardia, Trichomonas y Toxoplasma; sus extractos incluso logran inmovilizar el Trypanosoma según estudios recientes.

Otro ingrediente clave de este remedio casero es el jengibre fresco, el cual es rico en gingerol y shogaol, dos compuestos con actividad antihelmíntica contra Schistosoma mansoni y efectos molusquicidas que ayudan a reducir la movilidad parasitaria.

Por su parte, la cúrcuma fresca aporta curcumina, que contribuye a reducir la carga de parásitos en el organismo. Finalmente, los clavos de olor son una especia reconocida por sus propiedades desparasitantes, destacando especialmente el eugenol, que actúa sobre la viabilidad de los huevos de los parásitos.

Receta del jugo desparasitante

Este remedio combina ingredientes con propiedades antimicrobianas, antioxidantes y prebióticas que pueden apoyar la salud de tu microbiota.

Ingredientes

(Base concentrada para 2 litros finales)

Frutas y vegetales (crudos):

Lechosa (papaya): 1/2 taza de pulpa + 8 semillas.

1/2 taza de pulpa + 8 semillas. Calabaza (auyama): 1/2 taza de pulpa + 8 semillas.

1/2 taza de pulpa + 8 semillas. Pepino: 1/2 taza con sus semillas.

1/2 taza con sus semillas. Remolacha: 1/2 taza (aporta nitratos y fibra).

Aliáceos y grasas saludables:

Cebolla morada: 1 cucharada.

1 cucharada. Ajo: 2 dientes (ricos en alicina).

2 dientes (ricos en alicina). Aceite de coco: 1 cucharada.

1 cucharada. Coco natural: 1 cucharada.

Especias y hierbas:

Cúrcuma: 1/2 cucharada.

1/2 cucharada. Clavos de olor: 5 unidades.

5 unidades. Orégano: 1 cucharada.

1 cucharada. Tomillo: 1 cucharada (fresco o seco).

1 cucharada (fresco o seco). Jengibre: Un trozo pequeño al gusto.

Líquido: 2 litros de agua en total.

Paso a paso para la preparación

Limpieza profunda: lava y desinfecta muy bien todos los vegetales. Al consumirlos crudos, este paso es vital para evitar introducir nuevos patógenos. Licuado inicial: coloca todos los ingredientes sólidos en la licuadora junto con 1 litro de agua. Procesa hasta obtener una mezcla lo más homogénea posible. Dilución: agrega el concentrado en una jarra grande y añade el segundo litro de agua. Mezcla bien.

Dosis general: tomar 1 vaso al día durante 21 días. Se puede consumir en ayunas o en cualquier momento de la jornada para fortalecer el sistema digestivo.

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