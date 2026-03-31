Conductores en EE.UU. han gastado $8,000 millones más en gasolina desde el inicio de la guerra con Irán

El aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos ya se refleja directamente en el bolsillo de los consumidores, quienes en conjunto han gastado miles de millones de dólares adicionales desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente.

Según cálculos de la plataforma GasBuddy, los estadounidenses han desembolsado aproximadamente $8,000 millones extra en gasolina desde el inicio de la guerra con Irán.

Este cálculo se da en un escenario en el que el precio promedio nacional se acerca a los $4 por galón, elevando la presión económica tanto para hogares como para empresas.

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, explicó que este incremento no es menor para la economía. “Esos $8,000 millones no salen de la nada”, señaló.

“Probablemente significa que los estadounidenses están gastando menos en otras áreas de la economía”, añadió.

El impacto no solo se limita al gasto en combustible. De Haan advirtió que muchas familias, especialmente aquellas con presupuestos ajustados, están viendo reducidas sus posibilidades de gasto en rubros como alimentos, entretenimiento o consumo en general.

A pesar de los altos precios, el especialista indicó que aún no se observa un cambio significativo en hábitos como usar bicicleta o transporte público, ya que para muchos conductores el uso del automóvil sigue siendo indispensable.

El cálculo de los $8,000 millones se basa en un análisis que toma como punto de partida el 28 de febrero, fecha en la que comenzó el conflicto.

A partir de ahí, se midieron los incrementos diarios en el precio del combustible y se multiplicaron por el consumo promedio diario en Estados Unidos, estimado en 370 millones de galones.

Para aislar el efecto de la guerra, se restaron $300 millones correspondientes a factores estacionales, como mantenimiento de refinerías, mayor demanda por viajes y el cambio a mezclas de gasolina más costosas en primavera.

El conflicto ha generado un fuerte impacto en el mercado energético global.

La interrupción en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo, ha impedido que alrededor de 10 millones de barriles diarios provenientes de países como Irak, Kuwait y Arabia Saudita lleguen a los mercados internacionales.

Esta reducción en la oferta, junto con la incertidumbre geopolítica, ha disparado los precios del crudo, lo que a su vez eleva el costo de la gasolina en Estados Unidos, independientemente de su producción interna.

Además, el aumento en el precio del diésel –que ha subido más de $1.60 en el último mes– podría tener efectos en cadena en toda la economía.

Al ser el principal combustible para transporte de mercancías, su encarecimiento eleva los costos logísticos, lo que eventualmente se traduce en productos más caros para el consumidor.

De Haan advirtió que este escenario podría frenar el crecimiento económico del país. “Eso tendrá un efecto dominó”, afirmó.

Aunque los aumentos en precios de productos como alimentos no son inmediatos, ya se perciben cambios en el comportamiento del consumidor, como menos visitas a tiendas o restaurantes.

El especialista describió esta situación como un ‘doble golpe’ para los hogares: por un lado, gastan más en gasolina y, por otro, enfrentan el encarecimiento de bienes y servicios en general.

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