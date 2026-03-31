Futbolistas de Irán posaron con fotos de niños muertos por la guerra en goleada 5-0 a Costa Rica

Este martes, futbolistas y directivos de la selección iraní posaron con fotos de niños presuntamente muertos por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

La imagen que se ha vuelto viral y está dando la vuelta al mundo se dio antes de un encuentro amistoso disputado en el estadio de Antalya de Turquía y donde Irán propinó una paliza de 5-0 a Costa Rica.

Justo en el momento en el que se empezó a entonar el himno nacional de Irán, los jugadores se unieron el entrenador Amir Ghalenoei; el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Mohammad Nabi; y a miembros del personal, sosteniendo las fotografías mientras cantaban el himno nacional.

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The Iran national football team held images of martyrs of the Dena ship, destroyed sports venues and historical buildings, Red Crescent forces and firefighters during the US-Israeli aggression on war ahead of the match against Costa Rica. pic.twitter.com/6c16AMLPkQ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 31, 2026

De acuerdo con el Teherán Times, las imágenes se correspondían con niños supuestamente fallecidos durante el ataque al barco Dena, el cual habría destruido instalaciones deportivas y edificios históricos.

El encuentro se jugó a puerta cerrada, sin fanáticos, pero con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El pasado viernes, los futbolistas de la selección de Irán sostuvieron pequeñas mochilas previo a un amistoso contra Nigeria.

El gesto dio que hablar y fue un homenaje a las víctimas de un supuesto ataque con misiles contra una escuela primaria en el sur de Irán. Al parecer, según los reportes, más de 165 personas murieron, la mayoría de ellas niños.

A comienzos de marzo, jugadoras de la selección femenina de Irán se negaron a cantar el himno nacional de la teocracia como protesta contra el régimen ayatolá en el encuentro debut de la Copa Asia que se disputó en Australia.

Este simple gesto les obligó a escapar del hotel de concentración y solicitar asilo político en Australia. Aunque posteriormente, las presiones del régimen ayatolá obligaron a que varias de ellas renunciaran al estatus y volvieran a su país.

Los ataques de Israel y Estados Unidos iniciaron a finales de febrero y acabaron con la vida del ayatolá Jameneí y gran parte de la cúpula militar de Irán.

Desde el comienzo del conflicto y según cifras del gobierno iraní, más de 2,000 personas y 200 niños han perdido la vida en medio de los bombardeos.

El fútbol ha pasado a ser una plataforma de protesta contra el conflicto bélico a tal punto, que Irán llegó a anunciar que bajaba del Mundial 2026. Actualmente, negocia con la FIFA para no declinar su participación, pero sin tener que jugar en territorio estadounidense.



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