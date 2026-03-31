Gianni Infantino da por hecho que Irán jugará el Mundial 2026 y disputará partidos en Estados Unidos

Irán acudirá al Mundial 2026 y jugará sus partidos en Estados Unidos. Esa fue la última afirmación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este martes.

Al medio tiempo de un encuentro amistoso disputado en Turquía en el que Irán goleó 5-0 a su similar de Costa Rica, Infantino declaró a la agencia de noticias AFP que, según lo programado y en medio de la guerra en Oriente Medio con Estados Unidos e Israel, el país persa participará en el Mundial 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el centro, sigue de cerca un partido amistoso de fútbol entre Irán y Costa Rica en Antalya, al sur de Turquía, el martes 31 de marzo de 2026. (Foto AP/Riza Ozel)

“Irán estará en la Copa del Mundo (…) Por eso estamos aquí. Estamos encantados porque son un equipo muy, muy fuerte; estoy muy contento. He visto al equipo, he hablado con los jugadores y el entrenador, así que todo está bien”, comentó.

El mandamás de la FIFA también hizo énfasis en que los “partidos de Irán se jugarán donde se supone que deben estar, según el sorteo”.

Las declaraciones de Infantino llegan luego de que el pasado 11 de marzo Irán anunciara públicamente su decisión de bajarse del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista televisiva a ‘iribnews‘, el ministro de Deportes Ahmad Doyanmali dio a conocer que la decisión de bajarse del Mundial 2026 se daba en rechazo a las acciones bélicas que Estados Unidos e Israel emprendieron contra Teherán y que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí.

Posteriormente, Trump declaró que el equipo de Irán no debería viajar al torneo “por su propia vida y seguridad”. Las advertencias del mandatario fueron rechazadas e interpretadas por Irán como amenazas.

A comienzos de marzo, la federación de fútbol iraní dijo a principios de este mes que estaba “negociando” con la FIFA para trasladar los partidos de la Copa del Mundo del país de los Estados Unidos a México.

Sin embargo, el 19 de marzo, Infantino dijo en el Consejo de la FIFA en Zúrich que la Copa del Mundo se llevaría a cabo “según lo programado” con la participación de “todos los equipos”.

Irán fue el primer equipo en clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. El conjunto de Medio Oriente comienza su calendario en el Mundial en el Grupo G en Los Ángeles el 15 y 21 de junio contra Nueva Zelanda y Bélgica. Finalmente, el 27 de junio cierra ante Egipto en Seattle.



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