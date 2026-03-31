Jaden Ivey arremetió contra Chicago Bulls tras despido por comentarios homofóbicos y religiosos

Tras ser despedido el pasado lunes por la noche, Jaden Ivey arremetió contra Chicago Bulls y la estrella de Golden State Warriors, Stephen Curry en una transmisión en vivo a través de Instagram.

Ivey calificó a los Chicago Bulls de “mentirosos” por calificar como “conducta perjudicial para el equipo” sus opiniones religiosas y en contra de la celebración del Mes del Orgullo LGTB+ apoyada por la NBA.

En una transmisión en vivo por medio de Instagram horas después del comunicado en el que los Bulls lo corrieron públicamente, Ivey se desahogó durante alrededor de 75 minutos.

“Son mentirosos, hermano. Esto es mentira”, dijo Ivey durante el Instagram Live, que parecía tener lugar mientras él estaba abordando un vuelo.

“Están mintiendo diciendo que mi conducta es perjudicial para el equipo. Eso es mentira. Pregúntale a cualquiera de los entrenadores de allí: “¿Fui un buen compañero de equipo?” Todo lo que estoy predicando es Jesucristo y me renunciaron. Dicen que estoy loco, ¿verdad? Soy un psicópata”, añadió.

✝️🇺🇸 | El jugador de la NBA, Jaden Ivey, responde en IG Live: "Todo lo que predico es sobre Jesucristo y me DESPIDIERON por no estar a favor de la agenda lgbt. Dicen que estoy loco, pero Dios deja que estas cosas sucedan por una razón".



Total Respect 🙏🏼 pic.twitter.com/dbRArEpTmg — Carlo Martin (@Liberfach0) March 31, 2026

El base reconoció que la polémica y su despido de la franquicia de Chicago le puede generar consecuencias irreparables que lo alejen de la NBA de forma perenne. “Estoy seguro de que todos los equipos de la NBA dirán: ‘No lo queremos, es demasiado religioso'”, declaró.

Jaden Ivey cree que ya no jugará en la NBA.



"Podría haber renunciado, pero me echaron. Estoy seguro de que todos los equipos de la NBA dirán: 'No lo queremos, es demasiado religioso'".



pic.twitter.com/8zfNjKKBt2 https://t.co/2UeeOelS4z — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) March 31, 2026

Jaden Ivey atacó a Stephen Curry

En una de sus diferentes transmisiones durante la noche del lunes, Ivey atacó duramente a Stephen Curry por sus creencias religiosas e incluso mencionó a LeBron James y Michael Jordan.

“Él no conoce a Jesús y ruego para que llegue a la verdad”, dijo Ivey. “Nada de eso va a importar el Día del Juicio. Ni todos los anillos que él tiene, ni todos los anillos que tiene LeBron, ni todos los anillos que tiene Michael Jordan”, cerró.

Jaden Ivey sobre Stephen Curry:



"Él no conoce a Jesús…. Rezo para que sea salvo en el nombre de Jesús… Todo eso no va a importar en el Día del Juicio. Todo esos anillos que él, LeBron y Jordan tienen… Van a intentar detenerme, pero no lo voy a permitir… Voy a seguir… pic.twitter.com/o7ZEbSWDlt — YostinNBA (@YostinNBA) March 31, 2026

La opinión de Jaden Ivey que le puede costar su carrera en la NBA

El base afirmó el lunes en un directo en su cuenta de Instagram que celebrar el Mes del Orgullo LGTB+ era un hecho inmoral.

“El mundo puede proclamar lo LGBTQ+, ¿verdad? Proclaman el Mes del Orgullo y la NBA lo proclama. Se lo muestran al mundo. Dicen: ‘Únanse a nosotros para el Mes del Orgullo, para celebrar algo inmoral’”, dijo.

“Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles. Es inmoral”, agregó el jugador de 24 años.

Ivey llegó a la NBA tras ser seleccionado en quinta posición global del Draft 2022 por Detroit Pistons. En su primera temporada promedió 16.3 puntos, 5.2 asistencias y 3.9 rebotes.

Luego de tres temporadas, Chicago Bulls lo adquirió a comienzos de este año. El base, que solo disputó cuatro partidos con Chicago antes de lesionarse la rodilla, iba a convertirse en agente libre este verano.

Los Bulls descartaron al base para el resto de la temporada la semana pasada después de que estuviera fuera desde el 11 de febrero por una molestia en la rodilla izquierda. Promedió 8,5 puntos en 37 partidos esta campaña.



Sigue leyendo:

· Jaden Ivey despedido de Chicago Bulls por comentarios homofóbicos en redes sociales

· Pillan a abuela enviando SMS xenófobo contra migrantes en partido de NBA: “Hispanos locos”

· Estrella de Golden State Warriors, Moses Moody, fuera toda la temporada tras escalofriante lesión de rodilla [VIDEO]