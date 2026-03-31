Jaden Ivey despedido de Chicago Bulls por comentarios homofóbicos en redes sociales

Un nuevo escándalo ha sacudido a la NBA al final de la jornada del pasado lunes. Los Chicago Bulls despidieron a la estrella Jaden Ivey por comentarios contra el Mes del Orgullo LGTB+.

Por medio de un comunicado, Chicago Bulls expuso que las declaraciones de Ivey en su cuenta personal de Instagram eran consideradas “una conducta perjudicial para el equipo”.

“Los Chicago Bulls anunciaron hoy que el equipo ha rescindido al base Jaden Ivey debido a una conducta perjudicial para el equipo”, escribieron.

Por su parte, el entrenador Billy Donovan señaló que los comentarios de Ivey no reflejan los valores de la organización. “Cada quien llega con sus propias experiencias personales, pero una cosa es que todos tenemos que ser profesionales”, indicó antes del partido ante San Antonio.

¿Qué dijo Jaden Ivey?

El base afirmó el lunes en un directo en su cuenta de Instagram que celebrar el Mes del Orgullo LGTB+ era un hecho inmoral.

“El mundo puede proclamar lo LGBTQ+, ¿verdad? Proclaman el Mes del Orgullo y la NBA lo proclama. Se lo muestran al mundo. Dicen: ‘Únanse a nosotros para el Mes del Orgullo, para celebrar algo inmoral’”, dijo.

“Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles. Es inmoral”, agregó el jugador de 24 años.

Ivey llegó a la NBA tras ser seleccionado en quinta posición global del Draft 2022 por Detroit Pistons. En su primera temporada promedió 16.3 puntos, 5.2 asistencias y 3.9 rebotes.

Luego de tres temporadas, Chicago Bulls lo adquirió a comienzos de este año. El base, que solo disputó cuatro partidos con Chicago antes de lesionarse la rodilla, iba a convertirse en agente libre este verano.

Los Bulls descartaron al base para el resto de la temporada la semana pasada después de que estuviera fuera desde el 11 de febrero por una molestia en la rodilla izquierda. Promedió 8,5 puntos en 37 partidos esta campaña.



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