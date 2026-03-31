Luis Fernando Tena seguiría como DT de Guatemala pese a goleada 7-0 de Argelia

La Federación de Fútbol de Guatemala ratificó este lunes al entrenador mexicano Luis Fernando Tena tres días después de la goleada por 7-0 sufrida por la selección ante Argelia.

Tena no dirigió este partido amistoso jugado en territorio italiano por una intervención quirúrgica, pero los hinchas guatemaltecos pidieron su salida del cargo.

La federación explicó que Tena fue intervenido quirúrgicamente por un problema médico. Debido a ello en el banquillo estuvo el ayudante Salvador Reyes de la Peña. A la vez reiteró, que el entrenador se mantiene en el puesto que ocupa desde el año 2021.

“Queremos resaltar nuestra total confianza y continuidad en el proceso que lidera el profesor Tena al frente de la Azul y Blanco, cualquier información de lo contrario carece de veracidad y responde únicamente a especulaciones”, informó la federación en un comunicado.

El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, decidió el año pasado mantener en el puesto a Tena tras la eliminación del seleccionado centroamericano rumbo a la Copa del Mundo 2026, objetivo para el cual fue contratado hace cinco años.

Argelia no tuvo compasión contra Guatemala en amistoso

La apertura del marcador llegó en el minuto 18 cuando un error de Navarro en la salida de balón permitió a Amine Gouiri anotar el 1-0.

Argelia mantuvo su efectividad y Houssem Aouar anotó el cuarto tanto en el minuto 47.

En el minuto 30, Hernández cometió una falta sobre Gouiri dentro del área que el árbitro señaló como penalti.

Riyad Mahrez fue el encargado de ejecutar la pena máxima para colocar el 2-0. Antes de concluir la primera mitad, al minuto 45, Achref Abada aumentó la ventaja con un disparo desde fuera del área que batió al portero guatemalteco.

La goleada de los argelinos continuó en el minuto 59 con el doblete de Gouiri (5-0). En la recta final del encuentro, Farès Ghedjemis en el minuto 76 y Nadhir Benbouali en el 82 cerraron la cuenta definitiva.

Sigue leyendo:

Pochettino niega negociaciones con el Real Madrid y quiere seguir con Estados Unidos

Entrenador de Bélgica explicó por qué Chucky Lozano salió del Napoli