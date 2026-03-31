Entrenador de Bélgica explicó por qué Chucky Lozano salió del Napoli

Rudi García, entrenador de Bélgica y ex director técnico de Napoli, explicó por qué se dio la salida de Hirving Chucky Lozano del Napoli y explicó que no fue su decisión.

“Tuve el placer de ser su entrenador en el Napoli. La salida del Chucky Lozano fue aparte, yo en realidad quería que se quedara con el equipo, porque era un jugador que marcaba muy bien, que daba pases a gol, tenía pases decisivos, aportaba mucho al equipo”, dijo García.

El técnico francés detalló que la decisión tenía que ver más con la dirigencia del Napoli que no quería tener al futbolista mexicano en el Napoli.

“La salida de él, del Napoli, tuvo que ver más con el equipo y la dirigencia, no conmigo”, dijo Rudi Garcia, entrenador de la Selección de Bélgica, antes del partido amistoso contra México este martes.

Chucky Lozano se encuentra sin equipo tras no tener salida del San Diego FC que actualmente le llevó a quedarse fuera de la selección de México para el Mundial 2026.

¡Buenos recuerdos del Chucky! 🥹



Rudi García recordó su etapa como DT de Napoli y dejó claro que él no quería que Hirving Lozano dejara al club italiano. pic.twitter.com/xXgigW7z0a — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 30, 2026

Vasco Aguirre reconoce que Bélgica será un rival de alto nivel para México

Javier ‘Vasco’ Aguirre espera una exigencia de alto nivel en su partido de preparación contra Bélgica.

“Esperamos a un equipo muy peligroso que ya le metió cinco a Estados Unidos, pero que bien pudo hacerle siete. Eso es lo que esperamos, un equipo que nos exija al máximo y nos ponga a prueba para mostrar que estamos a la altura”, dijo a periodistas.

Aguirre se refirió al 5-2 que Bélgica infligió a Estados Unidos el sábado pasado. México y Bélgica se enfrentarán este martes en el Soldier Field de Chicago (Illinois).

“Busco rendimientos individuales. Es la última prueba y sé que hay que elegir a 26 para encarar el 11 de junio el inicio del Mundial. Esperamos un funcionamiento parecido al del sábado ante Portugal en el que tuvimos un buen trabajo con la pelota en los primeros minutos, pero que tenemos que alargar esos momentos”, explicó.

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