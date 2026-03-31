Se cumplen 31 años de la partida física de Selena

Desde 1995, los 31 de marzo se utilizan en la comunidad latina, para honrar la memoria de la que fue una de las cantantes más carismáticas de habla hispana de todos los tiempos: Selena Quintanilla, mexicana-estadounidense que fue asesinada hace 31 años, pero que marcó una época con sus temas que siguen vigentes en la actualidad.

Denominada como la “Reina del Tex-Mex” por su enorme capacidad de fusionar géneros mexicanos, pop y otros; Selena fue la primera artista en ser galardonada con el Latin Grammy a Mejor Albúm Mexicano-Americano en 1994, en un año que significó la cúspide de su carrera.

Mayores éxitos de Selena Quintanilla:

El impacto y el legado de su música fue tan grande, que hasta el sol de hoy todavía se siguen colocando sus canciones memorables, las cuales invitan en todas las festividades a bailar al ritmo de la cumbia mexicana con el sello que nadie ha podido igualar.

Entre sus temas más emblemáticos, destacan: “Como la Flor”, “Amor Prohibido” y “Bidi Bidi Bom Bom”; canciones que reflejan perfectamente el estilo original que implantó la artista mexicana-estadounidense y que identifican, tanto a la vieja como a la nueva generación de mujeres latinas.

Uno de sus últimos shows:

Lamentablemente, Selena fue asesinada un día como hoy, hace 31 años. No obstante, otra de las cosas que marcó su sello, fue una de sus últimas presentaciones, la cual fue en el Houston Astrodome, un concierto que rompió récord en aquel 26 de febrero de 1995.

Un total de 66,000 personas se dieron cita en aquel recinto, disfrutando de una noche impresionante cargada de una escenografía y música sin igual, protagonizada por una Selena que, como siempre, lució radiante con un traje morado llenó de brillo y escarchas, que exhibía su hermosa figura.

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