Sheynnis Palacios confirma el fin de su relación con Carlos Gómez

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, confirmó que su relación con el entrenador Carlos Gómez llegó a su fin, luego de varios meses de rumores.

La reina de belleza nicaragüense asistió a una entrevista en el programa “En Casa Con Telemundo”, donde fue cuestionada sobre los rumores de soltería. “Yo no voy a mentir”, comenzó diciendo Palacios.

“Ya habían sacado ustedes la nota… ya era algo que se venía hablando. Y sí, verdaderamente estoy en esta etapa de mi vida de soltería en donde estoy contenta, estoy feliz”, confirmó Sheynnis.

La pareja avivó rumores de ruptura durante los últimos meses cuando dejaron de aparecer juntos en publicaciones en redes sociales.

La ex Miss Universo se mostró agradecida por los momentos vividos en su relación con Carlos Gómez. “Obviamente, también estoy agradecida por el proceso que viví en esa relación donde crecí, donde amé, donde me entregué. Creo que todos fueron fieles seguidores de esa etapa de mi vida, que la atesoro con mucho respeto”, continuó.

Sheynnis Palacios expresó sus mejores deseos para Gómez y su familia. “Igual le deseo lo mejor siempre a Carlos y a su familia, que puedan tener una vida plena, llena de amor, de tranquilidad, de paz. Siempre mis mejores deseos para todos ellos”, comentó.

La nicaragüense aseguró que su ruptura con Gómez se dio en los mejores términos y que señaló que está preparada para iniciar una nueva etapa en su vida. “Pero quiero decir algo: Hello, una mujer siempre puede estar soltera, pero eso no significa que esté sola”, concluyó.

Sheynnys Palacios y Carlos Gómez hicieron pública su relación en septiembre de 2024, en la etapa final de su reinado como Miss Universo. Tras el anuncio, la pareja recibió muchas críticas y comentarios negativos en los que aseguraban que Gomez no estaba a la altura de la reina de belleza.

A pesar de los malos comentarios, la modelo se mantuvo firme en su relación con el exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’. En diciembre de 2025, se pronunció públicamente para pedir un alto a los ataques a su relación y los malos comentarios hacia su entonces novio.

“Duele ver cómo juzgan a alguien que amas sin conocerlo. Utilizando etiquetas como: Mantenido, golpeador, aprovechado, vividor, que se cuelga de mi ‘fama’ o que es mi manager y Y TODO, lean bien, TODO ESO ES MENTIRA”, dijo en sus redes sociales.

La modelo destacó todo lo que Carlos Gómez aportaba a su relación. “Carlos aporta paz, apoyo y presencia real. Es alguien que está, que acompaña, que cuida y que suma. Me aporta estabilidad, cariño, respeto y una forma sana de amar”, dijo.

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