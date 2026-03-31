Un viaje espacial dulce: Krispy Kreme presenta la dona Artemis II y más

El lanzamiento de Artemis II por parte de la NASA, la primera misión tripulada hacia la Luna en más de 50 años, es tendencia mundial por su significado histórico. Para celebrar este hito, Krispy Kreme aprovecha la oportunidad para lanzar una edición limitada de la dona Artemis II, disponible exclusivamente del 31 de marzo al 2 de abril.

No es la primera vez que la marca ofrece donas con temática espacial; anteriormente, ha creado sabores y promociones especiales para eclipses y diversos eventos astronómicos. La compañía ha estado presente en momentos clave de la exploración espacial desde el lanzamiento del Apolo 11, manteniendo su tradición de celebrar logros científicos mediante productos temáticos.

Un diseño inspirado en el cosmos

En esta oportunidad, la dona Artemis II está elaborada sobre la base de la icónica Original Glazed, cubierta con un glaseado azul de vainilla y decorada con elementos que representan la misión, incluyendo un glaseado rojo que rinde homenaje al logotipo de la NASA.

Krispy Kreme no deja de sorprender a sus clientes con nuevas tendencias de temporada. Las opciones de compra son variadas: los consumidores podrán adquirir la dona Artemis II de forma individual o como parte de una docena especial. Esta última incluye tanto la nueva creación como las clásicas Original Glazed, ideales para complementar la celebración del hito espacial.

Las donas estarán disponibles en tiendas físicas y a través de su plataforma digital, y la marca invita a los clientes a compartir su experiencia en redes sociales utilizando el hashtag #KrispyKreme.

Otras promociones: dulzura de primavera

rispy Kreme presenta su colección de Cestas de Pascua: desde el tierno Pollito de azúcar hasta el delicioso Huevo con fresa. Crédito: BUSINESS WIRE | Cortesía

Paralelo a este lanzamiento, la gigante de las donas tiene disponible su colección de cestas de Pascua, diseñada para alegrar la temporada primaveral y satisfacer a los amantes de los dulces. Esta oferta estará disponible por tiempo limitado en las tiendas participantes de Estados Unidos.

La colección incluye tres nuevos sabores:

Dona de canasta de huevos de Pascua: con relleno de crema de mantequilla y decorada con azúcar decorativa .

con y decorada con . Dona de huevo con fresa: presenta un relleno de crema blanca Kreme y un delicado glaseado de fresa .

presenta un y un delicado . Dona de pollito: una dona clásica bañada en glaseado de vainilla y adornada con un tierno pollito de azúcar.

Alison Holder, directora de Marca, destaca la importancia de esta colección, animando a los clientes a compartir estos dulces en reuniones familiares y celebraciones de Pascua.

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