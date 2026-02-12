¿Mala suerte? ¡Para nada! Krispy Kreme regalará 13,000 docenas de donas este viernes 13

Krispy Kreme presenta una propuesta para endulzar el fin de semana de San Valentín y darle un toque dulce, con un poco de buena suerte, al viernes 13 mediante el obsequio de 13,000 docenas de Original Glazed.

Los ganadores serán seleccionados al azar en las tiendas participantes de EE. UU. durante todo el día viernes. Los afortunados recibirán un cupón que podrán canjear por una docena gratis en cualquier compra, válido durante 13 días a partir del domingo 15 de febrero.

Colección de San Valentín: Cuatro nuevos sabores para enamorar

Además, los clientes podrán disfrutar de la colección de San Valentín de Krispy Kreme, que cuenta con cuatro donas completamente nuevas con los sabores que distinguen la fecha, como el chocolate, las fresas y chispas de corazones. Las donas están disponibles en una caja de una docena personalizada con la temática del Día de San Valentín hasta el sábado:

I Love You a Choco-Lot Doughnut: una dona en forma de corazón sin glasear, rellena de Kreme sabor chocolate, bañada en glaseado rojo sabor vainilla y cubierta con una cinta y un moño de glaseado de chocolate.

Dona Teddy Bear Cookies & Kreme: una dona con forma de corazón sin glasear, rellena de Cookies & Kreme, bañada en glaseado de chocolate y decorada con la cara de un oso de chocolate blanco.

Donut dulce de frutos rojos: una dona con forma de corazón sin glasear, rellena de crema Kreme suave y esponjosa, bañada en glaseado con sabor a fresa y cubierta con un chorrito de vainilla roja y un trozo de azúcar XOXO.

Dona espolvoreada con amor: una dona Original Glazed cubierta con glaseado con sabor a crema de mantequilla y chispas con forma de corazón.

¿Cómo hacer tu pedido?

Ya sea para compartir con amigos o con esa persona especial, Krispy Kreme ofrece máxima flexibilidad:

En tienda: Disponibles directamente en mostrador. Pick-up y Delivery: A través de la app y el sitio web oficial. Puntos de venta seleccionados: Opción de paquete de seis donas para entregas rápidas.

Esta es, sin duda, la combinación perfecta entre la adrenalina del viernes 13 y la ternura del 14 de febrero.

