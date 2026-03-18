Krispy Kreme celebra los playoffs con donas especiales y oferta de $2

Krispy Kreme lanza su nueva promoción Bracket Bash Dozen, diseñada especialmente para aquellos que disfrutan de la locura del baloncesto. Esta serie de donas estará disponible del 19 al 22 de marzo, ofreciendo un producto atractivo para aficionados en celebración de los playoffs. Además, la cadena regalará docenas de donas a los fanáticos bajo condiciones especiales.

Desde el jueves hasta el domingo, se ofrece una docena de Original Glazed a solo $2 con la compra de cualquier otra docena. Esta promoción está limitada a dos por visita en tienda y autoservicio, y una por pedido online durante la recogida.

Los fanáticos también pueden disfrutar de esta oferta imperdible de jueves a domingo: compre cualquier docena o mini paquetes de 16 unidades y obtenga una docena de Original Glazed® por solo $2. El límite es de dos en tienda y servicio para autos, y un límite de uno en línea para recoger y entrega utilizando el código promocional “BOGO2” en los establecimientos participantes de EE. UU.

Composición de la colección

La colección de doce donas incluye:

Seis donas de baloncesto: dona sin glasear rellena de crema , cubierta de glaseado de vainilla y decorada con chispas de chocolate .

baloncesto: dona sin glasear , cubierta de y decorada con . Dos donas en forma de Red: dona Original Glazed® bañada en chocolate .

dona bañada en . Cuatro donas Original Glazed Icónicas.

Los aficionados podrán obtener esta oferta en tienda y a través de entrega a domicilio en la aplicación y el sitio web de Krispy Kreme.

Alison Holder, directora de Marca y Producto de Krispy Kreme, destacó el espíritu de la temporada de baloncesto. Según Holder, la colección Bracket Bash no solo ofrece sabores deliciosos, sino que también fomenta momentos para compartir entre amigos y familiares durante los partidos.

“Nuestra colección Bracket Bash captura ese espíritu con donas divertidas, sabrosas y perfectas para compartir mientras los fanáticos se reúnen para disfrutar de la emoción, las sorpresas y los dulces momentos de todo esto. Es una forma novedosa de unirse a la emoción, un delicioso bocado a la vez”, dijo.

Krispy Kreme invita a los fanáticos a participar y compartir su entusiasmo en redes sociales usando el hashtag #KrispyKreme.

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