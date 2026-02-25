Nueva Colección Krispy Kreme x Oreo: Todo sobre las 3 donas de edición limitada

Krispy Kreme ha lanzado una nueva colección con tres donas que tienen un ingrediente estrella: galletas Oreo. En una nueva colaboración, estos dos gigantes presentan una combinación de las famosas galletas, crema de mantequilla, la icónica crema Kreme y el sabor artesanal de las donas de Krispy Kreme, disponibles a partir del 24 de febrero de 2026.

Tres donas: tres combinaciones únicas

Los fanáticos de la repostería y de ambas marcas podrán disfrutar de la magia de las donas que se derriten en la boca, combinada con el crujido legendario de la galleta favorita del mundo. Esto es lo que necesitas saber sobre los nuevos lanzamientos:

NUEVA Golden Oreo: Base de dona Original Glazed , crema de mantequilla sabor Golden Oreo, migas de galleta, chispas de colores y una mini galleta Golden Oreo en la cima.

Base de dona , sabor Golden Oreo, migas de galleta, chispas de colores y una en la cima. NUEVA Chocolate Oreo Dream: Glaseado de chocolate , trozos de galleta, una generosa capa de Kreme de chocolate y una galleta oblea completa.

, trozos de galleta, una generosa capa de y una galleta oblea completa. Oreo Cookies & Kreme™: El clásico que regresa. Rellena de crema, bañada en chocolate y decorada con hilos de glaseado blanco.

¿Dónde comprarlas?

Las nuevas versiones se pueden adquirir de forma individual, en un pack especial de 3 (una de cada tipo) o en la docena completa, que incluye 3 de cada una más 3 donas glaseadas originales. Están disponibles en tiendas físicas, autoservicio y plataformas digitales (App/Web) en los Estados Unidos.

Aunque estas delicias son una experiencia sensorial increíble, recuerda que el equilibrio nutricional es la clave. Disfruta de una de estas joyas con un café negro sin azúcar para resaltar los matices del chocolate y la vainilla de la galleta sin saturar tu paladar.

“Los fans dejaron claro que querían más Krispy Kreme x OREO, y los escuchamos”, dijo Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme. “Desde el crujiente dorado de galleta hasta el intenso sabor a chocolate y ese icónico acabado blanco y negro de OREO®, estas donas son atrevidas, apetitosas e inconfundiblemente divertidas”.

La marca explicó que esta nueva colección responde directamente a la tendencia de los consumidores que buscaban una mayor presencia de la galleta Oreo en el menú de la cadena.

