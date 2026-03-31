Wander Franco mostró violenta reacción tras ser notificado sobre aplazamiento de audiencia [VIDEO]

El dominicano Wander Franco volvió a ser noticia por sus problemas judiciales. El lunes, el pelotero se hizo tendencia tras protagonizar una reacción violenta al ser notificado de un nuevo aplazamiento en la audiencia del caso que enfrenta por supuesto abuso sexual.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que Franco, presente en la Segunda Sala de la Cámara Penal de Puerto Plata, en República Dominicana, estalla en frustración al conocer la postergación.

En las imágenes se observa al jugador manoteando a una persona en medio de un ambiente tenso, mientras agentes de seguridad intervienen para retirarlo de la sala. El pelotero de los Tampa Bay Rays no logró contener su molestia ante la decisión judicial.

La audiencia fue aplazada luego de que la parte acusadora presentara un permiso médico, lo que empuja el proceso judicial hasta finales de mayo, cuando el tribunal se retirará a deliberar antes de emitir su decisión.

Franco, quien en un inicio había sido condenado a dos años de prisión suspendida por otro tribunal, consiguió que esa sentencia fuera anulada en apelación.

Sin embargo, la Corte ordenó la celebración de un nuevo juicio, manteniendo vigente el proceso en su contra. En septiembre de 2025, Franco fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo por una crisis de salud mental.

Desde agosto de 2023, Wander Franco entró en licencia administrativa por una investigación penal en República Dominicana. El beisbolista fue acusado de supuestamente haber sostenido relaciones sexuales con una joven de 14 años.

La investigación señaló que Franco y la chica se conocieron por internet, cuando ella tenía solo 14 años y el pelotero 21.

La salida de Franco de las Grandes Ligas se produjo semanas después de que pactara en 2021 un acuerdo multianual por $182 millones de dólares con Tampa Bay Rays. Su último juego en las Mayores fue el 12 de agosto de 2023.



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