Justicia Dominicana anula sentencia contra Wander Franco y ordena nuevo juicio
Una corte dominicana ordenó un nuevo juicio para Wander Franco, sentenciado en primera instancia a dos años de prisión
La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata, República Dominicana, anuló este martes la sentencia que condenaba al pelotero Wander Franco a dos años de prisión suspendida por abuso sexual contra una menor de edad.
La decisión adoptada por la sala también anula la pena contra Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, a 10 años de reclusión por explotación sexual y lavado de activos.
El tribunal dispuso, además, la celebración de un nuevo juicio para ambos acusados.
Según informó el tribunal, la sentencia íntegra será entregada a las partes en los próximos días, acompañada de las explicaciones que motivaron la anulación del fallo de primera instancia.
Sin fecha para el nuevo juicio
La fecha del nuevo juicio aún no se conoce.
El campocorto de 24 años fue condenado en junio, cuando la corte determinó la suspensión de la pena con la condición de que no se acercara “a menores de edad para fines sexuales”.
La condena de dos años a prisión suspendida “no existe ahora mismo”, agregó la abogada del pelotero.
Franco también había sido condenado a pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1,700 dólares.
El Ministerio Público pidió también rechazar parcialmente el recurso de apelación presentado por la madre de la adolescente, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.
Al celebrarse un nuevo juicio esta condena también queda sin efecto, indicó Ventura.
En septiembre, Franco fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo por una crisis de salud mental, según informó entonces la policía.
Su último juego en las Mayores de Norteamérica fue el 12 de agosto de 2023.
