Juan Soto se someterá a resonancia tras lesión en pantorrilla

Juan Soto se someterá a una resonancia magnética en su pantorrilla derecha tras salir lesionado en la victoria 10-3 de los Mets este viernes ante los Gigantes de San Francisco.

Soto se lesionó corriendo de primera a tercera base en el primer inning del juego tras un hit de Bo Bichette.

El dominicano fue out en home por jugada de selección, pero al siguiente inning defensivo no salió al terreno y el manager Carlos Mendoza lo sustituyó por Tyrone Taylor.

“Obviamente, siempre hay preocupación cuando se somete a un jugador a una resonancia magnética, y esas zonas, como la pantorrilla, pueden ser complicadas”, dijo Mendoza. “Así que solo nos queda esperar”.

Juan Soto había tenido un buen arranque de la temporada con un promedio de bateo de .355 con 11 hits, un jonrón, 5 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas en 8 juegos esta temporada.

UPDATE



Juan Soto exited tonight’s game with right calf tightness, the Mets announced.



Will have more on this when there’s an update. Not good. pic.twitter.com/jMbgUxaf7R — SleeperMets (@SleeperMets) April 4, 2026

“Nunca quieres perder a un jugador así”, dijo el segunda base Marcus Semien. “Aún no sé qué tan grave es, pero sé que trabaja muchísimo y que se recuperará lo antes posible”.

A pesar de la lesión de Soto, los Mets salieron de una racha negativa de tres derrotas con una buena ofensiva ante San Francisco, en el segundo juego de la serie.

El receptor venezolano Francisco Álvarez aportó con dos cuadrangulares solitarios, mientras que Marcus Semien conectó su primer jonrón con el equipo.

“Juan es una pieza clave en esta alineación”, dijo Álvarez. “Creo que es una lástima que se haya lesionado la pantorrilla, y es difícil jugar sin él, pero creo que si los demás dan un paso al frente podemos estar bien”.

Mets buscan hilvanar una racha de victorias

Los Mets de Nueva York quieren comenzar a tener una racha de victorias tras tener récord de cuatro victorias y cuatro derrotas en ocho juegos.

Nolan McLean lanzó de gran forma este viernes y tuvo sin hits a los Gigantes de San Francisco hasta el sexto episodio.

El equipo dirigido por Carlos Mendoza espera no perder a Juan Soto, de sus mejores bateadores, por muchas semanas en la pelea del Este de la Liga Nacional.

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