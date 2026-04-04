Trump pide frenar fallo que bloquea construcción de salón de baile en la Casa Blanca

La administración del presidente Donald Trump solicitó a un tribunal federal de apelaciones suspender una orden judicial que detuvo la construcción de un salón de baile de $400 millones de dólares en la Casa Blanca, al alegar que el fallo representa un riesgo para la seguridad del mandatario, su familia y el personal presidencial.

En una moción presentada el viernes, abogados del Servicio de Parques Nacionales sostienen que la decisión del juez federal “amenaza con graves daños a la seguridad nacional de la Casa Blanca, el presidente y su familia, y el personal del presidente”.

También advierten que “el tiempo apremia”, al señalar que el proyecto incluye materiales y estructuras vinculadas a una instalación “fuertemente fortificada”.

De acuerdo con los documentos del caso, la construcción del salón de baile contempla además la incorporación de refugios antibombas, instalaciones de uso militar y un centro médico, como parte de los planes de Trump para transformar la sede del poder ejecutivo en Washington.

El Congreso debe aprobar las obras

El proyecto había sido detenido temporalmente esta semana por el juez federal Richard Leon, quien ordenó suspender la demolición del Ala Este de la Casa Blanca.

En su fallo, el magistrado concluyó que, sin la aprobación del Congreso, es probable que la demanda presentada por un grupo conservacionista prospere, ya que “ninguna ley otorga al Presidente la autoridad que alega tener”.

Leon, sin embargo, suspendió su propia orden por 14 días para permitir una eventual apelación, al reconocer posibles complicaciones logísticas derivadas de detener una obra en marcha.

También revisó información confidencial presentada por el gobierno y concluyó que frenar la construcción no comprometería la seguridad nacional. Además, excluyó de su decisión cualquier obra relacionada directamente con la seguridad de la Casa Blanca.

Pese a ello, la administración insiste en que detener el proyecto genera vulnerabilidades, argumentando que el presidente tiene “plena autoridad para renovar la Casa Blanca”.

En su moción, el Servicio de Parques Nacionales incluso afirmó que el estado actual de los terrenos, convertidos en zona de construcción, dificulta la protección del complejo presidencial.

“El uso de carpas de lona, necesarias en ausencia de un salón de baile, las hace significativamente más vulnerables a misiles, drones y otras amenazas que una instalación reforzada de seguridad nacional”, señala el documento.

Trump ha criticado el fallo, aunque indicó que las obras relacionadas con búnkeres subterráneos y otras medidas de seguridad podrían continuar, pese a que serían financiadas con fondos públicos.

El presidente ha afirmado que el salón de baile será pagado por donantes privados y por él mismo.

La administración pidió al tribunal de apelaciones que emita una decisión antes del viernes y solicitó extender la suspensión de 14 días dictada por el juez Leon, con la intención de llevar el caso hasta la Corte Suprema.

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