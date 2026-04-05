Al menos 13 personas resultaron heridas al ser atropelladas por conductor en Louisiana

Un desfile por el Año Nuevo laosiano en Broussard, Louisiana, terminó con al menos 13 heridos el sábado cuando un vehículo impactó contra los asistentes. Las autoridades confirmaron que el incidente dejó personas en estado de gravedad y resultó en la detención inmediata del conductor involucrado.

La Policía Estatal de Luisiana identificó asospechoso como Todd Landry, de 57 años y residente de Jeanerette. Tras las investigaciones preliminares, el sujeto enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y 18 cargos de lesiones por negligencia en primer grado, además de otros delitos adicionales, informó ABC News.

Las autoridades señalaron que Landry mostraba signos evidentes de intoxicación. Una muestra de aliento confirmó que su nivel de alcohol en sangre superaba el límite legal permitido. Por su parte, la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Iberia señaló que, de acuerdo con los datos actuales, el accidente no pareció haber sido intencional.

Respuesta de emergencia y traslado de víctimas

El hecho se produjo aproximadamente a las 2:30 p.m., hora local, en la esquina de la calle Savannaket y la carretera Melancon. La empresa Acadian Ambulance informó que un total de 13 personas fueron trasladadas a hospitales tras el incidente. Debido a la severidad de sus lesiones, dos de los afectados fueron evacuados del lugar en helicóptero.

En consecuencias por el atropello masivo, los organizadores del Festival del Año Nuevo Lao de Louisiana cancelaron todos los eventos restantes de la jornada. La organización explicó que la magnitud del incidente obligó a modificar la logística de seguridad de forma inmediata para atender la emergencia.

“Todos los recursos de seguridad han sido redirigidos al lugar de los hechos y, debido a las circunstancias, actualmente no contamos con personal de seguridad disponible”, indicaron en un comunicado oficial. Los responsables del evento añadieron que “oramos por las víctimas y por sus familias durante este difícil momento”.

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