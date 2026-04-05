¿Cómo va la carrera a los 1,000 goles entre Messi y Cristiano Ronaldo?

El panorama del fútbol mundial vive una actualización sin precedentes en la estadística histórica tras las actuaciones de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante este fin de semana. El astro argentino volvió a ser protagonista con el Inter Miami al anotar en el empate a dos goles frente al Austin FC, en una jornada significativa que marcó la inauguración del Nu Stadium.

Con este tanto, correspondiente a la sexta fecha de la MLS, Messi alcanzó los 903 goles en su trayectoria profesional, situándose a 97 dianas de la mítica barrera de los mil goles tras haber disputado 1,146 partidos oficiales.

La distribución goleadora del capitán argentino, de 38 años, refleja una carrera de constancia en la élite, con 672 anotaciones en el FC Barcelona, 32 en el Paris Saint-Germain y 83 con su actual club en Estados Unidos.

A nivel de selecciones, Messi acumula 116 tantos con la Albiceleste, habiendo registrado el más reciente en un amistoso internacional contra Zambia el pasado 31 de marzo.

CR7 tampoco se detiene

Por su parte, Cristiano Ronaldo reforzó su liderato en esta tabla histórica tras firmar un doblete con el Al Nassr frente al Al-Najma este viernes 3 de abril. El atacante luso, quien regresaba a los terrenos de juego tras superar una lesión en los isquiotibiales que lo mantuvo inactivo desde finales de febrero, suma ahora un total de 967 goles en 1,313 partidos.

Con esta marca, CR7 se posiciona a tan solo 33 festejos de alcanzar la cifra de los mil goles, repartiendo su producción entre el Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Al Nassr (123), Sporting de Portugal (5) y su selección nacional (143).

Este duelo estadístico cobra una relevancia especial ante la cercanía del Mundial 2026, certamen que se disputará en Norteamérica y que podría representar el cierre de una era para ambos futbolistas. De confirmar su participación, tanto Messi como Ronaldo se convertirían en los únicos jugadores en la historia en disputar seis Copas del Mundo.

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