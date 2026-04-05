Está en venta otra de las propiedades de Hulk Hogan en Florida

Propiedades de Hulk Hogan en Florida siguen llegando al mercado de bienes raíces meses después de su muerte. Ahora, se ha informado de que una de sus propiedades acaba de ofrecerse por $4.5 millones de dólares.

Esta residencia que acaba de entrar al mercado es vecina de la mansión donde Hogan vivió durante años, la misma que ha estado en venta desde hace un par de meses por $11 millones de dólares. Aunque una propiedad está al lado de la otra, el fallecido luchador nunca invirtió tiempo y dinero en unir ambos lotes para hacer una gran propiedad.

Según ha informado “Realtor.com”, Hogan compró su primera casa por $3.3 millones de dólares y años después compró la de al lado por $1.6 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de Coldwell Banker, se describe la propiedad como una “encantadora casa de playa se encuentra en el codiciado extremo norte de Clearwater Beach, ofreciendo el estilo de vida floridano definitivo con acceso directo y privado a la playa a solo unos pasos de su puerta trasera”.

Esta propiedad, que está disponible por $4.5 millones de dólares, incluye una casa de 2,062 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, dos baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado apunta que “el hermoso piso de madera fluye sin interrupciones por todas las áreas de estar, creando una atmósfera luminosa y aireada perfecta para relajarse o entretener. La sala de estar cuenta con una acogedora chimenea de ladrillo blanco, y una pared de ventanas de piso a techo y puertas francesas que enmarcan la reluciente piscina y el spa y el espectacular Golfo que se encuentra justo más allá”.

Adicional a las comodidades del interior de la casa, esta propiedad también incluye un patio trasero con piscina, terraza y espacio suficiente para disfrutar al aire libre.

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