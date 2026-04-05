Neoyorquinos abandonan el compostaje tras eliminación de multas en la ciudad

El exalcalde de la ciudad, Eric Adams, socavó su histórica “revolución de la basura” en 2025 cuando suspendió las multas a los edificios que no separaban el compost del resto de su basura, de acuerdo con un informe de la Oficina Independiente de Presupuesto de la ciudad.

El alcalde Zohran Mamdani restableció las multas cuando asumió su cargo en enero, pero el nivel de control no ha llegado a la ferocidad de la ofensiva inicial de Adams en abril de 2025, cuando los inspectores impusieron un promedio de 237 multas diarias a los dueños que eran sorprendidos dejando basura mezclada con restos de comida o que no habían instalado un contenedor para compost.

Las multas aumentaron el compostaje, pero el progreso se vio obstaculizado cuando el entonces primer teniente de alcalde, Randy Mastro, ordenó al departamento de saneamiento que detuviera la aplicación de la ley semanas después de que empezara la campaña.

Los analistas presupuestarios hallaron que la suspensión de la aplicación de la normativa coincidió con una notable caída en la recolección de compost. En abril del año pasado, los neoyorquinos depositaron el triple de compost que el mes previo. Luego de la orden de Mastro, la recolección de compost bajó un 43% hasta finales de 2025, de acuerdo con el informe.

La recaudación de multas apenas se ha recuperado desde entonces, pese a que Mamdani ordenó a los inspectores que reanudaran la emisión de multas a inicios de este año. Los inspectores han emitido 610 multas por no compostar este 2026.

En 2025, tan solo el 2.4% de los residuos domésticos que podían convertirse en compost se desviaba a vertederos, lo que causaba que la ciudad malgastara dinero en mano de obra y camiones especiales de compostaje para cubrir rutas con relativamente pocas recogidas, informó Gothamist.

El Departamento de Saneamiento está relanzando una campaña de concientización pública que empezó durante la gestión de Adams, que presenta a Scrappy, un contenedor de compost marrón antropomórfico. Los anuncios de la campaña se pueden observar en los autobuses urbanos, en las afueras de las tiendas y en los transbordadores de la Gran Manzana.

“Obviamente, nuestra prioridad es educar a la gente sobre cómo hacerlo. La campaña que estamos llevando a cabo actualmente se centra en las personas que viven en edificios de apartamentos”, expresó el comisionado de saneamiento Gregory Anderson. “La aplicación de la ley siempre forma parte de estos programas. No es nuestra primera opción, pero siempre estamos dispuestos a utilizarla”.

Vincent Gragnani, representante del Departamento de Saneamiento, manifestó que los neoyorquinos que deseen cumplir con las normas de compostaje pueden llamar al 311 para que su edificio cumpla con la normativa.

Asimismo, la profesora del Baruch College y exdirectora de investigación del Departamento de Saneamiento, Samantha MacBride, indicó que, aunque no apoya una iniciativa basada en la aplicación de la ley para incrementar el compostaje. Sin embargo, las multas de abril pasado tuvieron un efecto innegable en el aumento de las tasas de compostaje.

“Si el departamento de saneamiento quiere aumentar aún más la tasa de captura, una medida sencilla sería realizar otra campaña intensiva como la de abril de este año,” apuntó.

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