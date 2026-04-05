Nueva Jersey bajo alerta por dos incendios de grandes proporciones

Dos incendios de vastas proporciones se declararon en Nueva Jersey durante la noche del sábado, causando daños a edificios y vehículos, pero sin herir a nadie.

Un enorme incendio arrasó una fábrica de productos químicos abandonada en Paterson poco antes de las 11:30 de la noche del viernes, lanzando fuego y humo a elevada altura hacia el cielo y dañando vehículos cercanos, de acuerdo con ABC 7.

El edificio abandonado de una manzana de largo en la calle Piercey estaba envuelto en llamas cuando se apersonaron los servicios de emergencia, y los problemas con el suministro de agua obstaculizaron más la lucha contra el fuego.

En principio, solo se disponía de una boca de incendios operativa con baja presión de agua, por lo que los camiones de bomberos trabajaron en conjunto para establecer un suministro de agua desde bocas de incendios más alejadas.

Hubo un momento en que las operaciones de extinción de incendios tuvieron que ser interrumpidas y reorganizadas debido al derrumbe parcial del edificio que lanzó escombros sobre los automóviles cercanos.

Como medida de precaución, hubo que cortar el servicio eléctrico en la calle.

Michael Cleenput, subjefe de bomberos de Paterson, expresó que el edificio había estado abandonado por más de 20 años y que les sorprendió hallar una tubería de gas activa en el edificio.

Parte del siniestro se agravó por la tubería de gas hasta que los bomberos lograron encontrar y cerrar la válvula correcta.

“Enseguida, adoptamos una postura defensiva, lo que significa que ninguno de nuestros empleados entró a operar”, manifestó Cleenput.

“Era una fábrica de productos químicos abandonada, así que sabíamos que debíamos mantenernos alejados y guardar una distancia prudencial”, dijo.

Los oficiales bomberiles siguieron con sus labores para sofocar el incendio el sábado en la mañana y las autoridades indicaron que el edificio tendrá que ser demolido debido a los graves daños y a los problemas de seguridad.

Varias horas más tarde, otro incendio de proporciones considerables destruyó varias casas en Seaside Heights cerca de las 3:30 de la madrugada del sábado, informó NJ.com.

Los residentes fueron evacuados y no se reportaron heridos.

Los bomberos estuvieron en la escena por más de tres horas luchando contra las llamaradas.

Los funcionarios están investigando las circunstancias que causaron los dos incendios.

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