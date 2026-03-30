Incendio que dejó 4 víctimas en Queens se investigará como homicidio tras nuevos hallazgos

Un terrible incendio dentro de un edificio ubicado en Queens plagado de infracciones, que dejó cuatro muertos, incluyendo un niño, actualmente está siendo investigado como un homicidio, informó la policía.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York determinó que las muertes de las cuatro personas en el incendio ocurrido el 16 de marzo que arrasó el número 132-05 de Avery Ave. en Flushing fue homicidio.

Las pesquisas sobre el siniestro, tanto por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) como del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), siguen en curso, y hasta entonces no se han hecho arrestos al respecto, señalaron las autoridades.

El fuego devastó el edificio de apartamentos de tres pisos en Queens, provocando la muerte de Sihan Yang, de 3 años, Chengri Cui, de 50 años, y otras dos víctimas que todavía no han sido identificadas, según la policía.

Los registros del Departamento de Edificios muestran un historial de 55 infracciones en la propiedad que se remontan desde 1998, y 16 de ellas, muchas de ellas vinculadas con conversiones ilegales de apartamentos, seguían vigentes cuando se produjo el incendio, informó NY Post.

Una infracción del año 2023 argumentaba que la vivienda había sido modificada para incluir más espacio del permitido para una casa bifamiliar. La infracción en cuestión seguía pendiente 23 años después, incluso luego de que el edificio cambiara de dueño, muestran los registros del Departamento de Edificios (DOB).

De acuerdo con una denuncia del DOB, una visita de los inspectores en agosto de 2020 dio a conocer que la vivienda legal para dos familias había sido convertida ilegalmente para incluir cinco habitaciones individuales y nueve camas adicionales.

El inspector había ordenado el desalojo del segundo y tercer piso del edificio, una orden que seguía vigente al momento del incendio, consta en los registros.

Aunque algunas infracciones relacionadas con la inspección de 2020 se habían resuelto, varias otras seguían pendientes 6 años después, cuando el siniestro destruyó el edificio, dicen los registros del DOB.

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