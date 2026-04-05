Sindicato de Guionistas de Estados Unidos llega a nuevo acuerdo con los estudios

Este fin de semana, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) anunció que llegaron a un nuevo acuerdo con los estudios. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y lo cerraron justamente un mes antes de que expirara el trato anterior.

El sindicato reportó el acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión a sus integrantes a través de un comunicado, explicaron que por ahora solo tienen acuerdo preliminar, por lo que aún no se han compartido todos los detalles que incluye. Lo que sí han asegurado es que se invertirá en el fondo de salud del sindicato.

Este acuerdo preliminar ahora tiene que pasar a ser evaluado por la junta directiva del WGA. Hay que recordar que el acuerdo que está en vigencia ahora fue aprobado en 2023, mismo año en que pasaron días en huelga por mejoras para el gremio.

Sobre estos nuevos pasos para el sector, se dice: “Esperamos seguir avanzando en este sentido mientras continuamos trabajando para lograr acuerdos que promuevan la estabilidad a largo plazo del sector”.

En el comunicado, se explica: “Fundamentalmente, este acuerdo protege nuestro plan de salud y lo encamina hacia la sostenibilidad, con mayores contribuciones de la empresa en diversas áreas y los tan necesarios aumentos en los límites de las contribuciones para la salud. El nuevo contrato también consolida los logros de 2023 y contribuye a abordar los desafíos del trabajo gratuito”.

Se cree que este acuerdo servirá para las negociaciones que esté llevando el Sindicato de Actores, el cual ahora está siendo dirigido por Sean Astin. Tras llegar al puesto, el actor contó a “Deadline” cuáles eran sus objetivos frente al sindicato: “No estamos luchando solo por las estrellas de cine; estamos en las trincheras por los actores de voz y los extras, para evitar que sean reemplazados por réplicas digitales”.

Sigue leyendo:

• Peaky Blinders muestra parte del nuevo elenco para su secuela

• Detalles de la secuela de “The Housemaid” con Sydney Sweeney

• Dennis Quaid protagonizará “Thunder Road”, una serie sobre NASCAR