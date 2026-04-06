Abatido un hombre armado con un cuchillo tras aterrorizar un comercio en Harlem

Los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), agentes de policía, abrieron fuego contra un sujeto que los atacó con un cuchillo frente a un supermercado en East Harlem la madrugada de este lunes.

De acuerdo con las autoridades, cerca de la 1:36 de la madrugada, los agentes respondieron a una llamada sobre un hombre, de 53 años, que frente a un supermercado estaba acosando a los trabajadores del lugar tras una discusión verbal con otro cliente en la 3.ª Avenida, entre las calles 120 y 121.

El inspector Andrew Natiw del NYPD declaró en una rueda de prensa a primera hora de la mañana de este lunes que el sujeto empuñaba un “cuchillo de cocina grande”, de aproximadamente 33 centímetros de largo, y que estaba golpeando la ventana de la tienda.

Natiw dijo que al apersonarse a la escena, los oficiales se encontraron de inmediato con el hombre armado y le ordenaron varias veces que soltara el cuchillo. De acuerdo con el inspector, el individuo se acercó entonces a los agentes con el cuchillo extendido, y uno de ellos le disparó en el abdomen.

NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Manhattan. https://t.co/he57NZPguq — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 6, 2026

En la rueda de prensa, los agentes del NYPD no dieron detalles de cuántos disparos se efectuaron. El hombre en cuestión fue llevado al Hospital Harlem en estado crítico pero estable, informó Natiw, quien no dio a conocer su identidad.

Asimismo, explicó que los oficiales involucrados en el tiroteo también fueron trasladados a un hospital local para ser evaluados. Funcionarios del NYPD apuntaron que todo el incidente quedó grabado por las cámaras corporales y que la investigación sigue en curso.

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