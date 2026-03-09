Arrestan a hombre de Long Island tras encontrar 22 armas tras una “pared falsa”

Un escondrijo de casi dos docenas de armas de alta potencia fue hallado oculto detrás de las paredes de la casa de un hombre de Long Island, de acuerdo con los informes.

Identificado como Todd Pinnell, de 54 años, fue arrestado el viernes en la noche luego de que los agentes hallaran el inesperado arsenal escondido detrás de una “pared falsa” en un armario del sótano de su casa, explicó la policía de Suffolk.

El escondite incluía 14 pistolas y ocho rifles de asalto, junto con alimentadores de municiones, informó ABC 7 NY.

Además, se hallaron cuatro armas conocidas como armas fantasma (armas de fuego sin número de serie que suelen ser buscadas por criminales esperando ocultar sus huellas).

“Casi se podría decir que la cantidad de armas encontradas es impactante para la conciencia”, expresó el juez Alonzo Jacobs en una audiencia de fianza el sábado, donde la fianza de Pinnell se fijó en $100,000 dólares en efectivo o $200,000 dólares en fianza.

La cantidad de la fianza era más del doble de lo que pedían los fiscales.

El sorprendente descubrimiento se produjo mientras los oficiales realizaban una inspección en la casa de Pinnell para verificar su libertad condicional.

El hombre fue detenido anteriormente en 2023 y condenado por un delito menor de posesión de armas, informó Newsday.

Long Island man arrested after 22 guns found behind 'false wall' in basement closet https://t.co/F3qS48Kkuk pic.twitter.com/Z0IDl2lOOb — New York Post Metro (@nypmetro) March 8, 2026

Pinnel enfrenta ahora 47 cargos por delitos graves con armas. No obstante, su abogado alegó que era poco más que un “coleccionista” y que no tenía antecedentes penales.

“Es un entusiasta de las armas y es un tirador de campo de tiro“, señaló el abogado Anthony Grandinette al tribunal, y añadió que Pinnell ha estado “trabajando de manera constante en el campo de la seguridad con experiencia en manejo de incendios” durante 10 años.

“Toda su vida, con su abuelo, su padre y su hermano, estuvo involucrado con armas de fuego de manera legal“, agregó Grandinette, apuntando que la ubicación de las armas no representaba ninguna amenaza para el público.

“Ninguna de estas armas estaba cargada”, dijo el abogado. “Obviamente, esto solo indica que en este caso no hubo intención alguna de usar ninguna de las armas de fuego recuperadas”.

