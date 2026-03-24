Pelea fatal entre mujeres: dos roommates acuchilladas en apartamento en Nueva York

Oumou Bah fue arrestada y acusada de apuñalar a dos mujeres mayores con las que convivía en un apartamento eb Brooklyn (NYC), matando a una e hiriendo gravemente a la otra.

Según la Policía de Nueva York, el ataque ocurrió el sábado alrededor de las 10:25 p.m. del sábado en el complejo de apartamentos Ebbets Field, en Bedford Ave, Crown Heights. La sospechosa de 43 años ahora enfrenta cargos de homicidio, intento de homicidio y posesión de armas. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Vecinos del edificio relataron haber escuchado gritos provenientes del apartamento que las mujeres compartían, seguidos por un hombre que golpeaba la puerta con fuerza tras haber quedado fuera del inmueble. “Las paredes temblaban porque el hombre -a quien habían dejado fuera- golpeaba la puerta con desesperación gritando: ´¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar!´. Pateaba la puerta; la golpeaba con todas sus fuerzas”, relató Diana Harris, de 43 años, quien vive en el apartamento de enfrente.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró a Hadiatou Bah, de 74 años, con heridas de arma blanca en la cabeza y los brazos, y a una mujer de 72 años no identificada con puñaladas en la espalda y un brazo. Los paramédicos trasladaron de urgencia a ambas víctimas al Hospital Kings County, donde Hadiatou Bah falleció. La otra víctima se encontraba en estado crítico, pero su condición se ha estabilizado desde entonces, indicó Daily News.

Oumou Bah se atrincheró en el apartamento tras el altercado, pero fue detenida por la policía poco tiempo después. Hasta el lunes no estaba claro de inmediato si la sospechosa tiene algún parentesco con las víctimas, aunque tiene el mismo apellido de la fallecida.

Según las autoridades, la sospechosa no cuenta con antecedentes penales, y aún no se ha esclarecido qué desencadenó el enfrentamiento. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad Ring, ubicada en el pasillo, registraron a una persona caminando de un lado a otro por el pasillo antes de realizar una llamada a quien parece ser un operador del 911, describiendo la situación con estas palabras: “Tenemos a una mujer que, creo, ha sido apuñalada; hay un cuchillo… unas tijeras”.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

A principios de este mes George Dourdounas murió apuñalado a los 75 años durante una disputa entre vecinos en Queens (NYC). En diciembre Shashamanie Thompson, madre de 30 años, fue apuñalada mortalmente en el ascensor de su edificio en El Bronx (NYC) en una aparente pelea vecinal sobre su perro, que solía estar en el pasillo, según informaron los fiscales. También ese mes Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y un perro en una disputa por los ladridos del animal en Alto Manhattan (NYC) en 2023.

En octubre Miguel Batiz (35) murió apuñalado repetidamente durante un enfrentamiento dentro de un edificio de apartamentos en El Bronx. También en ese condado en noviembre Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento.

Además Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En 2024 una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Y un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado.

En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda