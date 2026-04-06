Aseguran que Rosalía está interesada en un apartamento de millones de dólares

Al mismo tiempo que ha iniciado su “LUX Tour”, Rosalía parece estar buscando una nueva residencia en Madrid, España, y medios españoles han asegurado que está interesada en un apartamento de tres plantas ubicado en el centro de Madrid.

Según “Forbes”, la cantante catalana estaría por comprar un tríplex ubicado en la zona de Argüelles, a pocos minutos caminando de la Gran Vía. Esta propiedad estaría disponible por millones de euros, aunque no se ha revelado la cifra exacta.

El medio “Diez Minutos” también asegura que el interés de la cantante por esta propiedad está en el tamaño que tiene y en las posibilidades que ve para hacerle una extensa reforma al sitio. El apartamento estaría ubicado dentro de un edificio construido en los años 70.

Se dice que tras la reforma que se le haría a la propiedad, su valor subiría a más de $8 millones de dólares. Los planes de reformas tendrían que convertirlo en una residencia de lujo y también quiere construir su propio estudio de grabación en la primera planta.

El apartamento tiene una extensión de 6,458 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En la publicación hecha por “Forbes”, se destaca que “por su diseño contemporáneo, su amplitud y la combinación de lujo y funcionalidad, lo que refleja el tipo de hogar que la artista busca para esta etapa de su vida”.

Mientras que la información de la compra circula en varios medios españoles, la artista dio cuatro shows agotados en el Movistar Arena de Madrid.

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